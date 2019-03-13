2019-03-13T11:13:58+03:00
Общество

Родители ребенка, укушенного бродячим псом в парке всесезонного отдыха под Орлом, получат компенсацию

Из-за укуса малыш был вынужден пройти необходимое лечение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Родители ребенка, укушенного бродячим псом в парке всесезонного отдыха под Орлом, получат компенсациюРодители ребенка, укушенного бродячим псом в парке всесезонного отдыха под Орлом, получат компенсациюФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Родители ребенка, укушенного бродячим псом в парке всесезонного отдыха под Орлом, получат компенсацию. Инцидент произошел летом 2018 года. Из-за укуса малыш был вынужден пройти необходимое лечение.

В суд с требованием возмещения ущерба за моральный вред обратился отец ребенка. По его мнению, винить в случившемся нужно было владельца парка. Однако хозяин свою вину не признал, указав, что собака была бродячей. По словам мужчины, он не раз обращался по поводу отлова бездомных животных в уполномоченные органы.

Суд признал владельца парка отдыха ответственным за причиненный вред несовершеннолетнему ребенку. Однако собственник с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции.

- Проверяя законность решения, судебная коллегия указала, что территория парка общественным местом не является, поскольку находится в собственности. Поэтому обязанность по содержанию в надлежащем санитарном состоянии территории парка лежит на собственнике. Кроме того, оказалось, что о нахождении летом на территории парка бездомных собак ветеринарам не сообщалось, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Комсомольске-на-Амуре детский спектакль «Голубые и розовые» обвинили в пропаганде гомосексуализма
Школьников-артистов уже допросили сотрудники полиции, их интересовало, разговаривает ли режиссер постановки с детьми о нетрадиционных сексуальных отношениях
«Рекламировать казино за 200 тысяч стремно»: отсидевший за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов поможет незаконно осужденным
Сергей перебрался в Самару, нашел девушку и вместе с адвокатом Сергеем Хальченко решил выручать людей, столкнувшихся с беззаконием
Новости 24
На выставке техники ОМОН побывали орловские школьники
На пожарную безопасность в лесах Орловщины направят 5 миллионов рублей
Полгода на исправительных работах будет трудиться орловец за неуплату алиментов своему ребенку
Орловские школьники пройдут социально-психологический тест на наркотики
В Орле появится лига кикбоксинга
В орловских райцентрах обустроят дворы и общественные территории
Жителя Орла осудили на 14 лет за убийство
В орловском магазине силовики поймали покупателя с неоплаченной корзиной продуктов
Больше 614 тысяч паленых пачек сигарет нашли у орловца
Назначен новый митрополит Орловский и Болховский Симон
Орловцы пожаловались на несоблюдение графиков движения автобусов
В Мценске проезжую часть не поделили две легковушки
Забытые на улицах сумки переполошили жителей Орла
Под Орлом водитель такси протаранил отбойник и покинул место ДТП
Без воды временно останутся жители улиц Кромской и Планерной в Орле
Выставку пейзажей и натюрмортов Галины Дрей увидят орловцы
Названы дворы, которые отремонтируют в Орле в этом году
Орловчанка обокрала свою знакомую, лишив ее нескольких золотых украшений
Орловский кукольный театр приоткроет свое закулисье
Зима не отступает: борьба со снегом и льдом продолжается в Орле
В Орле проблема соблюдения графиков вывоза отходов решена не до конца