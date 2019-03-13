Родители ребенка, укушенного бродячим псом в парке всесезонного отдыха под Орлом, получат компенсацию. Инцидент произошел летом 2018 года. Из-за укуса малыш был вынужден пройти необходимое лечение.

В суд с требованием возмещения ущерба за моральный вред обратился отец ребенка. По его мнению, винить в случившемся нужно было владельца парка. Однако хозяин свою вину не признал, указав, что собака была бродячей. По словам мужчины, он не раз обращался по поводу отлова бездомных животных в уполномоченные органы.

Суд признал владельца парка отдыха ответственным за причиненный вред несовершеннолетнему ребенку. Однако собственник с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции.

- Проверяя законность решения, судебная коллегия указала, что территория парка общественным местом не является, поскольку находится в собственности. Поэтому обязанность по содержанию в надлежащем санитарном состоянии территории парка лежит на собственнике. Кроме того, оказалось, что о нахождении летом на территории парка бездомных собак ветеринарам не сообщалось, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.