2019-03-11T15:19:35+03:00
Общество

До зимы в Орле появится два новых детских сада

Учреждения в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» будут рассчитаны на 230 мест
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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До зимы в Орле появится два новых детских садаДо зимы в Орле появится два новых детских садаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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До зимы в Орле появится два новых детских сада. О необходимости в срок завершить строительство дошкольных учреждений в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» объявил Губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании.

Каждый детский сад будет рассчитан на 230 мест. В «Болховском» микрорайоне строительно-монтажные работы должны завершиться в октябре, в «Зареченском» – в декабре.

Стоимость строительства детского сада по улице Полковника Старинова в микрорайоне «Зареченский» превышает 190,7 миллионов рублей. Сейчас здесь монтируют оконные блоки и утепляют крыши, идет монтаж внутренних сетей тепло- и водоснабжения. Уже к началу апреля планируется начать отделывать внутренние помещения.

В свою очередь, стоимость строительных работ детского сада в микрорайоне «Болховский» по улице Естина в деревне Жилина меньше и составляет почти 164 миллиона рублей. Там уже завершены работы по кирпичной кладке парапета и вентиляционных каналов, а также монтаж плит перекрытия. Выполнены работы по устройству наружных сетей водо-, теплоснабжения и канализации.

- Новые объекты для детей должны быть возведены качественно и без отставаний от сроков. Каждый детский сад должен быть полностью оснащен накануне открытия, должен пройти процедуру лицензирования, - подчеркнул Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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