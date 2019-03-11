2019-03-11T14:39:09+03:00
Общество

В Орле активисты добиваются проверки ремонтных работ в доме № 9 на бульваре Победы

К делу о некачественном ремонте подключилась прокуратура
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле активисты добиваются проверки ремонтных работ в доме № 9 на бульваре ПобедыВ Орле активисты добиваются проверки ремонтных работ в доме № 9 на бульваре ПобедыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле активисты добиваются проверки ремонтных работ в доме № 9 на бульваре Победы. Теперь к делу о некачественном ремонте подключилась прокуратура.

Напомним, ремонт дома был начат в 2017 году. Сначала подрядчик приступил к ремонту крыши, но работы так и не завершил. После обращений общественников к властям и фонду капитального ремонта, ремонт крыши завершили и на этом остальные работы остановились. В октябре минувшего года общественники снова осмотрели состояние дома. Оказалось, стены здания заштукатурены наполовину, не было системы слива дождевой воды с крыши, входные двери в подъезды и окна на площадках не заменили.

После проведенного рейда активисты направили обращение в департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Предложение было таким же – завершить ремонт дома. После работы закончили полностью.

Однако проведенным ремонтом жители дома остались недовольны. По словам жильцов, не был решен вопрос с тепловой изоляцией труб отопления на чердаке дома, а на вентиляционных каналах не установлены защитные устройства.

- После замены входных дверей в подъездах не отремонтировали откосы. Помимо этого, не была прибрана близлежащая к дому территория. Поэтому мы обратились в прокуратуру с предложением проверить работы, проведенные на доме, – рассказали «КП» активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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