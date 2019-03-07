Четверть века в пожарной охране Орловщины: фрагментами своей жизни поделилась майор внутренней службы Нина Жаркова

Четверть века отдала пожарной охране орловчанка Нина Жаркова. Сейчас майор внутренней службы Нина Васильевна на пенсии. В 2004 году, уйдя на заслуженный отдых, женщина продолжила дело «борца за обеспечение пожарной безопасности», работая в сфере образования. Чувство юмора, принципиальность и готовность вступить в бой – вот какой помнят Жаркову все те, кто сталкивался с ней по работе.

После окончания Орловского железнодорожного техникума, Нина Васильевна работала на заводе. Но по словам самой женщины, ее душа всегда ждала чего-то более героического, того, где можно полностью раскрыться и проявить все свои лидерские качества. Узнав о наборе инспекторов Государственного пожарного надзора в пожарную часть в начале 1980-х, она поняла, что это её шанс начать новую жизнь.

- Я попала в пожарную охрану в прямом смысле по «комсомольской путёвке»! Принимала активное участие в общественной жизни завода, являлась участником художественной самодеятельности и получила положительную характеристику, и вот – большая часть жизни теперь связана с пожарной охраной».

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Свою профессиональную деятельность Нина Жаркова начала в качестве диспетчера. Несколько лет спустя ее даже признали лучшим диспетчером-радиотелефонистом. Проработав на этой должности 6 лет, Жаркова начала заниматься профилактикой пожаров, а затем дослужилась до старшего инспектора пожарной части № 2 города Орла. В 2001 году женщине присвоили звание майора внутренней службы.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

- Я уверена, мне нечего стыдится, - призналась Нина Васильевна. Я всю жизнь стараюсь принимать решения по совести. До сих пор интересуюсь современными веяниями в сфере пожарной безопасности, даю советы молодым, если обращаются. Уверена, что если ты любишь свое дело и выполняешь его от души, то однозначно станешь профессионалом!

За годы службы Нина Васильевна была отмечена знаками «За отличную службу в МВД» и «Лучшему работнику пожарной охраны», а также медалями «За безупречную службу» и «200 лет МВД России».