В Орле наказан похититель кабеля «Ростелекома»

Волна краж медного кабеля связи из подвалов многоквартирных домов прокатилась летом прошлого года. Злоумышленники «работали», в основном, в Железнодорожном и Заводском районах Орла: на улицах Гагарина, Курской, Нормандии-Неман, Фомина, пер. Речном. Они проникали в подвалы жилых домов, где находится распределительная домовая сеть, и вырезали участки медного кабеля, соединяющего коммутаторы. В результате сотни абонентов «Ростелекома» лишались связи, а провайдер нес значительные убытки.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Основной проблемой я считаю не то, что у нас воруют кабель – важно, что страдают люди. Пока мы восстановим кабель, а это может занять несколько часов, абоненты остаются без связи: интернета, телевидения, телефонии. В цифровое время – это очень критичная ситуация! И, чтобы предотвратить хищения кабеля, надо устранить главную их причину – свободный доступ в подвалы многоквартирных домов. Входные двери в подвальные помещения часто вообще не имеют запоров, или замки держатся «на честном слове». Ситуация не просто неприятная – она опасна. И дело тут не только в кражах и порче общедомового имущества – налицо прямая угроза безопасности жильцов».

Чтобы справиться с ситуацией, в региональном Центре управления сетями связи «Ростелеком» создали специальную систему мониторинга. Цифровой провайдер и руководство отдела полиции Железнодорожного района решили организовать совместные дежурства во дворах многоэтажек. К экстренному реагированию были готовы и группы Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии, и ФГУП «Связьбезопасность».

Несколько ночей оперативники несли вахту в автомобилях, припаркованных у подъездов многоэтажек. В ночь на 16 августа 2018 года система мониторинга Центра управления сетями связи зафиксировала исчезновение интернет-канала в доме №48 по Речному переулку. По сигналу дежурного группа реагирования блокировала придомовую территорию. Одного похитителя кабеля удалось задержать с поличным. Оперативники изъяли у задержанного 75 метров медного кабеля на сумму более десяти тысяч рублей, а также специальные инструменты. По решению Железнодорожного районного суда Орла преступник отработает на благо города более 37.5 рабочих дней и возместит нанесённый «Ростелекому» ущерб.

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