Об опасности главного праздничного цветка мимозы орловцам рассказал Россельхознадзор

Любимый всеми праздничный цветок появляется во всех уголках России в преддверии Международного женского дня. Речь идет о мимозе, своеобразном символе весны. Но какую опасность таит в себе главный цветок 8 Марта? Об этом орловцам рассказал Россельхознадзор.

В нашей стране мимозой часто называют акацию, в частности акацию серебристую или акацию подбеленную. Ветки именно этого растения являются традиционным подарком на Международный женский день. Орловская область не стала исключением. Сегодня, в преддверии «8 Марта», рынки и улицы «пестрят» желтыми соцветиями. Но, как оказалось, следует быть острожными при покупке желанного цветка.

Россельхознадзор предупредил орловцев о том, что в регион мог быть завезен коричнево-мраморный клоп и западный цветочный трипс. Попасть на Орловщину эти паразиты могли вместе с букетами мимозы из Абхазии и Краснодарского края.

- Покупатель, приобретая весенний букет, вправе поинтересоваться, откуда завезены цветы и есть ли на них документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние, - пояснили «КП» в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора также предупреждают, в случае выявления клопов или признаков, указывающих на их наличие, необходимо немедленно сообщить об этом в Управление. Связаться с ведомством можно несколькими путями: через электронную почту - rosnadzor@orel.ru, по телефонам - 761469, 764340 или по адресу: город Орел, улица Пожарная, 72.