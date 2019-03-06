Жесткие требования меня не смущают: 14 лет Надежда Скворцова отдала службе в орловском ОМОНе

Надежда Николаевна Скворцова 14 лет отдала службе в орловском ОМОНе. С 2005 года боец спецподразделения Росгвардии, подполковник, она и сегодня наравне с мужчинами сдает нормативы по физической подготовке и ездит в служебные командировки на Северный Кавказ. По словам самой, с виду хрупкой женщины, жесткие требования ее никогда не смущали.

- Родилась я на самом краю Орловской области – в селе Вышне-Ольшанское Должанского района. Семья у нас крепкая, дружная, со мной вместе росли трое братьев. Так что склонность к «казакам-разбойникам» и всяческим мальчишеским забавам у меня с детства, - рассказала Надежда.

Пожалуй, именно сильный характер девушки и свел ее судьбу с таким же стойким бойцом, как и она сама, Героем России, старшим прапорщиком милиции ОМОН Алексеем Скворцовым. С будущим мужем Надежда познакомилась еще в школе. Это была настоящая первая любовь.

- После школы Алексей отправился в армию и отслужил «срочку» в Карелии. Тогда он решил посвятить себя правоохранительной деятельности. Мы страшно скучали друг без друга и в 1995-м поженились. Алеша уже служил в ОМОНе и успел съездить с отрядом в Чечню. Но из второй поездки он не вернулся, - поделилась своей историей девушка.

Алексей Скворцов погиб 7 марта 1996 года. В тот день колонна наших бойцов попала в засаду. Алексей был ранен, но смог вывезти ребят из-под огня. Получив на следующий день сигнал о помощи с соседнего блокпоста, муж Надежды отправился туда для эвакуации живых и раненых. Боец, прикрывая товарищей, стрелял из пулемета. Сам он получил три ранения, последнее из которых оказалось смертельным.

- 8 марта мне сообщили, что мой супруг героически погиб при исполнении служебного долга. В свои 22 года он спас десятки жизней. Именно на таких примерах должна нравственно воспитываться современная молодежь, - подчеркнула вдова Героя России.

Сама Надежда Скворцова о своей службе в ОМОН ничуть не жалеет. По словам девушки, именно здесь она нашла свое место.