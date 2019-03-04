Провожаем зиму: как в Орле отпраздновать Масленицу-2019

Масленица в 2019-м году приходится на 10 марта. Уже в грядущее воскресенье орловцы проводят зиму и встретят весну традиционными народными гуляниями. «КП» публикует программу праздничных событий.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Центральной площадкой для гуляний станет сердце города – площадь Ленина, Городской парк культуры и отдыха.

В 12.00 на площади состоится открытие массового празднества. Орловцы и гости города станут участниками большого хоровода. В это же время в парке стартуют театрализованные представления и народные гуляния, будут работать тематические площадки, развернется праздничная торговля.

С 13.00 на площади начнется концертная программа «Душа ты моя – Масленица!».

А в 15 часов в городском парке начнется театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы - события развернутся на площадке перед входной группой в ПКиО.

Когда, где?

Пл. Ленина и Городской ПКиО

10 марта с 12.00

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ГУЛЯНИЯ В ЗАВОДСКОМ И СЕВЕРНОМ РАЙОНАХ

В Северном районе Орла местом массовых гуляний станет площадь и КДЦ «Металлург».

В 10.00 здесь стартует театрализовано-конкурсная программа «Широкая Масленица», которая продлится до 13 часов. Здесь также не обойдется без праздничной торговли, блинов и горячего чая.

Чучело сожгут в 12.30.

В Заводском районе горожане соберутся у Орловского городского центра культуры. Организаторы приготовили для жителей много интересного.

Праздник здесь начнется в 10.30 и продлится до обеда. В программе работа тематических площадок для взрослых и детей: спортивная, игровая, «лакомка» -здесь можно будет подкрепиться, а также фотозона.

С 11.00 до 12.00 пройдет концертная программа, участие в которой примут творческие коллективы ОГЦК.

А в 12.00, в завершении праздника, начнется обряд сжигания чучела Масленицы. На протяжении гуляний гостей будут развлекать ростовые куклы, сказочные персонажи, ряженые и скоморохи.

Когда, где?

Ул. Металлургов, 17

10 марта с 10.00

Ул. Комсомольская 261-а, с 10.30

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ДЛЯ ЮНЫХ ОРЛОВЦЕВ СВОЙ ПРАЗДНИК

Народные гуляния и театрализованные представления «Широкая Масленица» состоятся и в Детском парке.

С 12.00 до 15.00 малышей и ребят постарше ждут мастер-классы, игры, викторины, состязания и забавы – будет работать множество творческих площадок.

В 14.00 в административном здании Детского парка состоится награждение победителей конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица».

А в 15.00 на видовой площадке Детского парка начнется театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы - «Прощай, Масленица!».

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

МАСЛЕНИЦА НА КОННОМ ДВОРЕ

Желающих отметить Масленицу нестандартно в гости приглашает конный двор деревни Вязки.

Гуляния начнутся в 11.00. Взрослых и маленьких гостей ждут увлекательные проводы зимы.

В программе – катание на санях и верхом, конкурсы для детей и взрослых, скиджоринг (одна из дисциплин ездового спорта, в котором лыжник-гонщик передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с одной или несколькими собаками – прим. ред.), сувениры и призы, вкусные блины и горячие напитки.

Когда, где?

Орловский р-н, д. Вязки

10 марта с 11.00

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ПРОВОДЫ ЗИМЫ В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВО

Днем ранее, 9 марта, зиму проводят гости музея-усадьбы Тургенева в Спасском-Лутовиново.

На широкую Масленицу организаторы приглашают всех желающих узнать о русских традициях, поучаствовать в театрализованной фольклорной программе, шуточных конкурсах, увлекательных играх, веселых хороводах, штурме снежного городка, сжигании чучела Масленицы.

Входной билет на территорию усадьбы — 100 рублей. Отдельно можно оплатить традиционные масленичные угощения — блины, пироги, чай из самовара и горячий сбитень на спасских травах, прогулку по окрестностям усадьбы на санях, а также посетить мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов в этнографической экспозиции.

Когда, где?

9 марта с 13.00

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3