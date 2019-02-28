2019-02-28T12:22:36+03:00
Общество

Орловские чиновники: ситуация с вывозом мусора стабилизировалась

По словам властей, нарекания остаются по Железнодорожному району
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские чиновники: ситуация с вывозом мусора стабилизироваласьОрловские чиновники: ситуация с вывозом мусора стабилизироваласьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Тему вывоза мусора вновь затронули орловские чиновники на совещании в городской администрации в среду, 27 февраля. Как отметили представители власти, в Орле продолжается работа по формированию участков для бесконтейнерного почасового сбора мусора.

С 18 февраля, по словам чиновников, сотрудники администрации вместе с перевозчиками провели восемь выездов по заявкам орловцев. По итогам встреч были выбраны 55 участков для почасового вывоза отходов. Информацию по новым местам сбора мусора будут передавать перевозчику для включения точек в маршрут.

В целом, как отмечают власти, ситуация с вывозом мусора в Орле стабилизировалась. Нарекания остаются лишь по Железнодорожному району. Там было пять проблемных площадок, где около 50 суток не убирали мусор. Сейчас они вычищены.

Однако за прошедшую неделю 47 из 75 контейнерных площадок остались без внимания мусороперевозчика ООО «Экотексити». Компании уже выставлены претензии. Если через неделю ситуация в Железнодорожном районе не улучшится, со слов чиновников, перевозчику грозит расторжение контакта.

Как констатировали власти, обстановка в Северном районе улучшилась, ускорился процесс вывоза контейнеров. В Заводском районе Орла в ближайшее время будет разработан график вывоза крупногабаритного мусора, чтобы жители могли ориентироваться по времени. До конца недели приведут в порядок мусорную площадку вблизи дома № 12/3 по улице Карачевской. Там же заменят один контейнер.

В Советском районе на улице Приборостроительной образовалась стихийная свалка. Жители складируют мусорные пакеты у торца дома № 52. Пока территорию убирает экологическая бригада, на пятерых недобросовестных жильцов составлены протоколы. Также по обещанию чиновников за неделю будут восстановлены санитарные экраны вокруг контейнерных площадок на улицах Благинина, Половецкой, Маяковского, Городской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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