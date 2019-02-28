2019-02-28T11:49:06+03:00
Общество

Медицина для людей: о приоритетных направлениях при оплате медицинской помощи за счет средств ОМС в 2019 году

По профилю «онкология» увеличены расходы более чем на 200 млн рублей
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В рамках территориальной программы ОМС по данному профилю установлены объемы медицинской помощи, превышающие федеральный норматив, с учетом высоких показателей смертности от злокачественных новообразований жителей нашей области. Расширилось количество схем лекарственной терапии, используемых при лечении онкологических больных, в том числе с использованием препаратов таблетированной формы.

Увеличены расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи за счет включения двух новых методов ВМП по профилю «травматология-

ортопедия» в части эндопротезирования суставов конечностей и «сердечно-сосудистая хирургия» в части коронарной реваскуляризации миокарда с применением ангиопластики. Также увеличено количество случаев по стентированию коронарных артерий больных с острым коронарным синдромом.

Предусмотрена оплата дорогостоящего лечения больных вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара БУЗ Орловской области «ГБ им.

С. П. Боткина» и больных с хронической почечной недостаточностью препаратами железа и эритропоэтинами в инъекционной форме для профилактики осложнений диализа. Услуги диализа на территории города Орла оказывают БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница» и ООО «Диалам+», на территории городов Мценск и Ливны открыты филиалы ООО «Нефролайн-Орел».

Запланированы расходы на проведение экстракорпорального оплодотворения 260 женщинам. Для проведения процедуры ЭКО в случае постановки диагноза «бесплодие» женщинам необходимо обратиться в перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой» и пройти дополнительное обследование. По результатам всех обследований специальная Комиссия на базе Департамента здравоохранения Орловской области составляет акт о возможном проведении ЭКО с предоставлением женщине перечня медицинских организаций, осуществляющих проведение ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования.

Предусмотрены расходы на реабилитацию детей и взрослых. В условиях БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой» функционирует полноценное отделение медицинской реабилитации детей при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, соматических заболеваниях, при поражении центральной нервной системы и другие.

С текущего года выделены объемы на детскую реабилитацию при соматических заболеваниях детскому санаторию «Орловчанка».

Медицинская реабилитация взрослых организована в БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», «Мценская ЦРБ», санаториях «Дубрава» и «Лесной».

С текущего года этот вид медицинской помощи планируется организовать на первом этапе в БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» и «БСМП

им. Н. А. Семашко».

В амбулаторных условиях за счет средств ОМС предусмотрено проведение тонкокишечной видеокапсульной эндоскопии и замены гастростомы детскому населению, а также комплексное лабораторное обследование при определении показаний и подготовке женщин к процедуре ЭКО, включая обследование мужчины; МРТ, КТ-диагностика, услуги позитронно-эмиссионной компьютерной томографии онкологическим больным.

Значительно увеличены расходы на оплату профилактических мероприятий, включая проведение диспансеризации взрослого населения по набору исследований один раз в три года, один раз в два года и профилактические медицинские осмотры взрослого населения в другие периоды.

При оплате стоматологической медицинской помощи с текущего года за счет средств ОМС включены светоотверждаемые материалы отечественного производства, что позволит обеспечить доступность и повысить качество бесплатных стоматологических услуг.

При возникновении вопросов по оказанию медицинской помощи или сомнений в законности взимания денежных средств необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию, которая указана на полисе ОМС, или в ТФОМС Орловской области на круглосуточный телефон горячей линии 8-800-200-77-45.

ТФОМС Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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