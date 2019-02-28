В Орле у стен мэрии проходит одиночный пикет из-за спиленных деревьев

Вопрос о спиленных деревьях в Орле по-настоящему взбудоражил общественность. С одиночным пикетом к стенам мэрии вышел лидер общественной организации «Граждане Орла» Вадим Невров.

- Кто ответит за это экологическое варварство? Мы требуем остановить массовую вырубку деревьев в Орле! Мы требуем наказать всех, кто виновен в этом! – призывает плакат.

Фото сообщества "Граждане Орла"

Напомним, несколько десятков деревьев были спилены на днях на берегу Орлика около Успенского собора. Такой случай общественность окрестила «экологическим преступлением». После прокатившейся волны возмущений ситуацию удалось прояснить в городской администрации.

- Снос 36 аварийных и сухостойных деревьев производился на основании разрешения территориального управления по Заводскому району от 1 февраля 2019 года. Сноса жизнеспособных деревьев без основания не производится. При наступлении благоприятных погодных условий будут высадка высажены саженцы в местах вынужденного сноса зеленого массива, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Сегодня, 28 февраля, вопрос о вырубке деревьев обсудили депутаты на заседании Горсовета. Было отмечено, что деревья снесли из-за провалов грунта. В случае сильного ветра они могли бы упасть. Кроме того, у многих деревьев были двойные макушки, что также представляло опасность.

Заседание ГорсоветаФото: Ольга СУПОНЕВА

По словам Александра Филатова, замначальника управления городского хозяйства и транспорта, любой снос деревьев осуществляется на основе акта обследования комиссией, в состав которой входят специалисты с высшим профильным образованием. Поэтому деревья спилили объективно.

В свою очередь, мэр Орла Василий Новиков принял решение создать рабочую группу по контролю за озеленением и вырубкой деревьев из числа депутатов. Согласно плану, о своих намерениях городская администрация будет докладывать на профильном комитете по ЖКХ.

Однако идея с созданием комиссии понравилась не всем. Депутат Горсовета Иван Дынкович высказал свою позицию о превращении в «экологический отряд. По его словам, Горсовет обсуждает вопросы, не входящие в его компетенцию, для этого есть исполнительная власть. Многие из его коллег депутата поддержали.