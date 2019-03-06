2019-03-06T19:12:31+03:00
Происшествия

Предполагаемый убийца пожилого жителя орловской глубинки задержан

60-летнего жителя Троснянского района нашли на днях с огнестрельным ранением
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области оперативникам и следователям удалось задержать предполагаемого убийцу пожилого мужчины. 60-летнего жителя Троснянского района на днях нашли мертвым в его доме - с огнестрельным ранением.

Тело жителя села Никольское обнаружили четвертого марта. Региональный СК тогда возбудил уголовное дело. По словам односельчан, мужчина вел довольно тихий образ жизни, не вступал ни с кем в конфликты. Подозрения пали на 46-летнего жителя того же села, который ранее уже был судим. Его задержали.

- В настоящее время продолжается проведение следственных действий с участием подозреваемого. По ходатайству следователя судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следователям предстоит выяснить мотивы подозреваемого и все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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