2019-02-26T09:46:44+03:00
Общество

Родители орловских выпускников попробовали свои силы в сдаче ЕГЭ

Экзаменационным предметом был выбран русский язык
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Родители орловских выпускников попробовали свои силы в сдаче ЕГЭРодители орловских выпускников попробовали свои силы в сдаче ЕГЭФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Родители орловских выпускников попробовали свои силы в сдаче ЕГЭ. К Всероссийской акции Орловщина присоединилась в понедельник, 25 февраля. Местами со старшеклассниками взрослые поменялись в гимназии № 19 в Орле.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Организатором акции выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Она проводилась в Орловской области уже в 3 раз. Для проведения экзамна были организованы 4 пункта в Орле, Ливнах, Мценске и Болхове, чтобы помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в экзамене приняли участие около 50 человек. В аудиториях родителей рассадили согласно спискам: каждый занимал место в соответствии с число-буквенным кодом. Участники акции прошли все процедуры: зарегистрировались, сдали мобильные телефоны и личные вещи, прошли через рамку металлодетектора. Для родителей провели инструктаж по заполнению бланков. Затем в аудитории им раздали индивидуальные комплекты экзаменационных материалов, на основе тем, которые будут использоваться на ЕГЭ для выпускников в 2019 году.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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