2019-02-25T17:57:22+03:00
Экономика

ВТБ на четверть увеличил кредитный портфель в Орловской области

Кредитный портфель ВТБ в Орловской области по итогам 2018 года вырос на 24% и составил 6 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными – 2,8 млрд рублей (прирост за год составил 44%)
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За год банк ВТБ в Орловской области выдал населению региона свыше 4 млрд рублей заемных средств – на 82% больше, чем за 2017 год. Более половины от данной суммы – 2,2 млрд рублей – составили выдачи кредитов наличными (+71% к показателю 2017 года).

Портфель ипотечных кредитов вырос на 11%, до 2,5 млрд рублей. Жилищные кредиты оформили более тысячи семей региона. Объем выдач по итогам года удвоился и составил 1,6 млрд рублей. Средняя сумма сделки увеличилась на 20%, до 1,6 млн рублей.

ВТБ также выдал орловцам более 400 автокредитов на сумму около 220 млн рублей (рост за год – на 8%). Средний размер займа превысил 500 тысяч рублей. Портфель автокредитов на отчетную дату вырос до 295 млн рублей (+3%).

Портфель привлеченных средств физлиц по итогам 2018 года увеличился на 36%, до 7,3 млрд рублей. Управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин отметил: «В текущем году мы намерены нарастить бизнес по всем ключевым показателям. Широкая линейка современных банковских продуктов и синергетический эффект от объединения двух бизнес-направлений станут надежной основой для достижения указанных целей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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