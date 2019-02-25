ВТБ на четверть увеличил кредитный портфель в Орловской области

За год банк ВТБ в Орловской области выдал населению региона свыше 4 млрд рублей заемных средств – на 82% больше, чем за 2017 год. Более половины от данной суммы – 2,2 млрд рублей – составили выдачи кредитов наличными (+71% к показателю 2017 года).

Портфель ипотечных кредитов вырос на 11%, до 2,5 млрд рублей. Жилищные кредиты оформили более тысячи семей региона. Объем выдач по итогам года удвоился и составил 1,6 млрд рублей. Средняя сумма сделки увеличилась на 20%, до 1,6 млн рублей.

ВТБ также выдал орловцам более 400 автокредитов на сумму около 220 млн рублей (рост за год – на 8%). Средний размер займа превысил 500 тысяч рублей. Портфель автокредитов на отчетную дату вырос до 295 млн рублей (+3%).

Портфель привлеченных средств физлиц по итогам 2018 года увеличился на 36%, до 7,3 млрд рублей. Управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин отметил: «В текущем году мы намерены нарастить бизнес по всем ключевым показателям. Широкая линейка современных банковских продуктов и синергетический эффект от объединения двух бизнес-направлений станут надежной основой для достижения указанных целей».