Поезд с трофейной техникой и вооружением из Сирии прибыл в Орел

Поезд с трофейной техникой и вооружением из районов боевых действий в Сирии прибыл в Орел сегодня, 25 февраля, после первой остановки в Туле. К открытию специального передвижного музея патриотической акции «Сирийский перелом» на железнодорожном вокзале собрались юнармейцы, лидеры общественных организаций, ветераны и первые лица города. В торжественной церемонии также принял участие руководитель акции Юрий Евтушенко, заместитель командующего войсками Западного военного округа.

Экспозиция военного музея собрала более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов. Экскурсию для орловцев провели военнослужащие, принимавшие участие в военных операциях на территории Сирийской Арабской Республики.

Посетителям акции удалось не только осмотреть экспонаты, но и стать участниками концерта бригады Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе, артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и Центрального академического театра Российской Армии. Они выступили для орловцев на специально оборудованной платформе-сцене.

Напомним, военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. Планируется, что за 75 дней поезд посетит 61 российский город. В столицу передвижной музей вернется накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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