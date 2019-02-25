2019-02-25T11:21:27+03:00
Общество

Исполнительную власть ПАО «Орелстрой» возглавит Дмитрий Сучков

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22 февраля Совет директоров ПАО «Орелстрой» принял решение о прекращении c 4 марта полномочий Андрея Урванова как главного исполнительного директора и о назначении на эту должность Дмитрия Сучкова, с апреля прошлого года занимавшего должность старшего исполнительного директора. Ранее, с июня 2017 года Дмитрий Сергеевич находился на руководящей должности в дочерней компании Общества – АО «Стройтранс ОАО «Орелстрой», а с 25 апреля прошлого года является действующим членом Правления холдинга. Успешный опыт реорганизации логистического направления, полученный Дмитрием Сучковым на предприятии, позволил высшему руководству холдинга принять решение о назначении его на должность старшего, а затем и главного исполнительного директора компании «Орелстрой». Дмитрию Сучкову предстоит возглавить все основные стратегические направления развития Орелстроя, включая его реорганизацию и модернизацию производства. В обязанности главного исполнительного директора также входят и функции оперативного управления, в том числе обеспечение экономической эффективности деятельности всех структурных подразделений, развитие и оптимизация компании с учетом рыночной конъюнктуры.

Для справки:

Дмитрий Сергеевич Сучков родился 1 сентября 1979 года в Ульяновске. Получил три высших образования. Первое – экономическое, в Ульяновском государственном университете (2001 год окончания). Второе – в Университете Шенандо (Shenandoah University, Virginia, USA), бакалавриат (специализация «Международный Бизнес») и аспирантура Бизнес Школы (MBA). В 2016 году прошел курс повышения квалификации по специальности стратегический менеджмент по Президентской программе. Имеет большой опыт работы в управлении, в том числе в руководстве компаний, специализирующихся на жилищном и промышленном строительстве, модернизации, капитальных ремонтах, эксплуатации зданий и проектировании. Несколько лет посвятил организации эффективной работы в крупнейших компаниях-перевозчиках России («ИТЕКО», «Волга – Днепр»). Работал на руководящих должностях в известных международных компаниях (Compass Group, Sodexo). С июня 2017 года Дмитрий Сергеевич находился на руководящей должности в дочерней компании Общества – АО «Стройтранс ОАО «Орелстрой». С 25 апреля прошлого года является действующим членом Правления холдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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