В Орле история с нападением пассажира маршрутки на инспектора ДПС получила продолжение

В Орле получила продолжение история с нападением пассажира маршрутки на инспектора ДПС. Спустя полтора месяца после инцидента, региональный СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело.

В середине января «КП» рассказывала читателям историю о том, как в утренний час пик пассажиру маршрутного автобуса не понравилось, что транспорт остановили сотрудники Госавтоинспекции.

В тот день стражи дорожного правопорядка как обычно несли свою службу. Инспекторы заметили набитую битком «Газель», остановили её. Водитель «резиновой» маршрутки набрал пассажиров сверх положенного количества, что для Орла не редкость, хотя и является грубым нарушением Правил дорожного движения.

Однако один из пассажиров счел, что ездить в по сути опасном для здоровья и жизни транспорте - это нормально, а вот опаздывать по своим делам из-за сотрудников ДПС - не очень. Свое недовольство мужчина выразил на «русском матерном», обозвав инспекторов. А когда те попросили его покинуть салон для составления протокола об административном правонарушении, и вовсе кинулся на полицейских с кулаками.

- Пассажир толкнул одного из сотрудников полиции и нанес ему удар по лицу. Гражданина доставили в УМВД России по городу Орлу для выяснения всех обстоятельств инцидента, - обрисовали ситуацию корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские провели проверку, все материалы передали в следственные органы.

- Возбуждено уголовное дела в отношении 31-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого происшествия. Согласно закону, по этой статье УК орловцу может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.