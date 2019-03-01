Орловские КВН-щики впервые сыграли в высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Игра с участием команды «Такая история» состоялась 28 февраля, а увидеть эфир можно будет уже в ближайшее воскресенье - 3 марта.

Напомним, команда ОГУ им. Тургенева «Такая история» попала в вышку-2019 по итогам фестиваля «Кивин», который проходил в городе Сочи. В минувший четверг ребята показали себя во второй игре одной восьмой финала. Соперниками орловцев стали такие команды как «Михаил Дудиков» из Ставрополя, «Город снов» из Элисты, «Сборная Забайкальского края» из Читы, а также «Сборная Великобритании» из Лондона.

Команды сыграли три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный. По оценкам жюри орловская команда оказалась на четвертом месте с результатам в 9,9 балла. Однако болельщикам отчаиваться не стоит, ведь в вышке практикуются доборы команд.

- Спасибо всем кто приехал поболеть, вы супер! Забили всех болельщиков из других регионов!!! Вы крутые!!! Дрожь и мурашки по коже от Вашей поддержки, когда команда была за кулисами!!! Всё будет, хорошо, справедливость восторжествует! Готовимся к следующей игре, - написали КВН-щики в своей официальной группе «Вконтакте».

Болельщики же посчитали, что орловскую команду засудили, о чем не преминули высказаться в соцсетях. Впрочем, уже послезавтра каждый орловцы смогут сами оценить игру земляков – эфир начнется на Первом канале в 22.30.

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