2019-02-21T12:48:12+03:00
Общество

Орловский депутат обратил внимание надзорных органов на состояние асфальта на Красном мосту после ямочного ремонта

Дорогу здесь подрядчик ремонтировал в конце 2018 года, не прошло и нескольких месяцев – снова появились ямы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский депутат Евгений Косогов обратил внимание надзорных органов на состояние асфальта на Красном мосту после ямочного ремонта. Дорогу здесь подрядчик ремонтировал в конце 2018 года. Но не прошло и нескольких месяцев, на мосту снова появились ямы.

Выезд на Красный мост Евгений Косогов совершил 20 февраля. Результаты своего рейда он собрал в небольшом видео. На кадрах видно, что даже до конца зимнего сезона асфальт не выстоял. Дорога снова требует ямочного ремонта: покрытие разваливается и крошится. И это несмотря на то, что этот участок находится на гарантии.

- В конце 2018 года мы обратились в прокуратуру Орловской области с просьбой разобраться в нецелевом использовании денежных средств администрации Орла и УКХ. В январе 2019 года был озвучен отчет контрольно-счетной палаты города Орла, где были проверены работы УКХ в рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети. За два минувших года были выявлены 23 нарушения, - уточняет в видеоролике депутат.

Согласно отчету, более 33 миллионов рублей были израсходованы неэффективно. Установлены случаи, когда не были взысканы авансы, пени и штрафы с подрядчиков по невыполненным контрактам. Некачественную работу оплатили размере более чем 367 тысяч рублей.

Побывал депутат и на улице Старо-Московской, где ямочным ремонтом занимался тот же подрядчик. Не выстоял и этот асфальт. Видеоряд показывает: на месте прежних ям – снова ямы, а покрытие настолько хрупкое, что царапается и ломается от одного касания.

- Уважаемый Прокурор Орловской области, жители Орла требуют принять меры прокурорского реагирования в отношении руководства города, которое расходует нецелевым образом денежные средства налогоплательщиков! – призвал в финале своего видео Евгений Косогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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