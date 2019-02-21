Орловский депутат обратил внимание надзорных органов на состояние асфальта на Красном мосту после ямочного ремонта

Орловский депутат Евгений Косогов обратил внимание надзорных органов на состояние асфальта на Красном мосту после ямочного ремонта. Дорогу здесь подрядчик ремонтировал в конце 2018 года. Но не прошло и нескольких месяцев, на мосту снова появились ямы.

Выезд на Красный мост Евгений Косогов совершил 20 февраля. Результаты своего рейда он собрал в небольшом видео. На кадрах видно, что даже до конца зимнего сезона асфальт не выстоял. Дорога снова требует ямочного ремонта: покрытие разваливается и крошится. И это несмотря на то, что этот участок находится на гарантии.

- В конце 2018 года мы обратились в прокуратуру Орловской области с просьбой разобраться в нецелевом использовании денежных средств администрации Орла и УКХ. В январе 2019 года был озвучен отчет контрольно-счетной палаты города Орла, где были проверены работы УКХ в рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети. За два минувших года были выявлены 23 нарушения, - уточняет в видеоролике депутат.

Согласно отчету, более 33 миллионов рублей были израсходованы неэффективно. Установлены случаи, когда не были взысканы авансы, пени и штрафы с подрядчиков по невыполненным контрактам. Некачественную работу оплатили размере более чем 367 тысяч рублей.

Побывал депутат и на улице Старо-Московской, где ямочным ремонтом занимался тот же подрядчик. Не выстоял и этот асфальт. Видеоряд показывает: на месте прежних ям – снова ямы, а покрытие настолько хрупкое, что царапается и ломается от одного касания.

- Уважаемый Прокурор Орловской области, жители Орла требуют принять меры прокурорского реагирования в отношении руководства города, которое расходует нецелевым образом денежные средства налогоплательщиков! – призвал в финале своего видео Евгений Косогов.