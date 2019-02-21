Центр защиты прав потребителей разъясняет *

30 декабря 2004 года был принят Закон «Об участии в долевом строительстве…», благодаря которому застройщики получили эффективный механизм финансирования строительства многоквартирных домов. Он был удобен для всех участников процесса. Однако, главная проблема долевого строительства - это рост числа обманутых дольщиков по причине недобросовестности или не компетенции застройщиков.

В этой связи благодаря поправкам к рассматриваемому Закону в 2019 году будет осуществлен переход на проектное финансирование строительства жилья. Главный смысл его состоит в том, что сделки по покупке квартир на этапе строительства будут заключаться через специальные счета эскроу - банковские счета, предназначенные для хранения денежных средств граждан. Застройщик получит деньги с эскроу только после представления банку разрешения на ввод дома в эксплуатацию и регистрации права собственности в отношении одного объекта долевого строительства.

Особенности эскроу в строительстве:

в случае банкротства застройщика средства возвращаются дольщику;

покупатель может вернуть деньги со счета в банке, если сроки сдачи квартиры задерживаются более чем на 6 мес.;

после того как объект невидимости будет сдан, деньги с эскроу пойдут на погашение кредита в банке, а остаток составит прибыль застройщика.

Если дом не будет сдан или застройщик обанкротится, деньги на эскроу-счетах предполагается возмещать дольщикам.

* МОО «Центр защиты прав потребителей» реализует социально значимый проект «ЮРИСТ И ЭКСПЕРТ: ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОКУПАТЕЛЯМ ЖИЛЬЯ», получивший поддержку гранта Президента РФ и предусматривающий помощи дольщикам и покупателям квартир в новостройках. Обратиться в Центр можно по телефону 633-499 или по адресу г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, 2 этаж, каб. 232.

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