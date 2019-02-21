Проект «Земский учитель» орловского губернатора Андрея Клычкова поддержал Президент. Владимир Путин предложил запустить программу в 2020 году. Такое заявление он сделал во время своего послания Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

- Предлагаю запустить программу, по которой педагоги, переехавшие работать в села и малые города, будут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, - отметил Президент.

Напомним, предложение о разработке проекта «Земский учитель» Андрей Клычков внес на рассмотрение на встрече с Владимиром Путиным, отметив большую роль современной сельской школы в развитии АПК и подготовке квалифицированных кадров. Согласно программе, в Орловской области сельским учителям будут гарантированы выплата субсидий на личное подсобное хозяйство, приобретение жилья, стимулирующие надбавки в течение первых лет работы в школе, компенсация затрат на оплату коммунальных услуг. Но и этого, по мнению главы региона, недостаточно.

По словам Андрея Клычкова, самым эффективным способом привлечения молодых учителей в село станет улучшение жилищных условий по месту постоянной работы через адресное субсидирование. До 2021 года на Орловщине на такой вид поддержки могли бы рассчитывать 363 молодых учителя.

- Отрадно было услышать от Президента о скором запуске проекта «Земский учитель». Важно, что Орловская область внесла свой вклад в решение проблемы дефицита педагогических кадров на селе, - подчеркнул губернатор.