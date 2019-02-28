2019-02-28T16:20:55+03:00
Общество

«Зеленый патруль» выпустил новое расследование об орловских свалках

Речь зашла о мусорке в поселке Нарышкино и проблемах с «полигоном» на Итальянской улице в Орле [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: скриншот канала youtube "Зеленый патруль"Фото: скриншот канала youtube "Зеленый патруль"
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Орловская область снова попала в поле зрения общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». В этот раз активисты рассказали об огромной мусорке, находящейся в паре десятков километров от областного центра: свалке в поселке Нарышкино.

Орловщине в круг внимания «Зеленого патруля» попадать не в первой: это уже третье расследование борцов за экологию о регионе. Общественники ранее рассказывали о так называемом «полигоне ТБО» на Итальянской улице областной столицы и проблемах мусороперерабатывающего завода. Теперь речь зашла о другой болевой точке.

По словам местных жителей, свалке в Нарышкино не меньше двух лет. Люди жалуются на неприятный запах с мусорки, который ощущается даже в морозное время года. Ведь расположена свалка в непосредственной близости от жилого сектора.

Фото: скриншот канала youtube "Зеленый патруль"

Фото: скриншот канала youtube "Зеленый патруль"

- Как стало известно, расположение этой свалки незаконно – вокруг объекта отсутствует санитарно-защитная зона. Кроме того площадка временного хранения здесь превратилась в постоянные залежи уже прошедших сортировку отходов, - рассказал Андрей Нагибин, руководитель организации «Зеленый патруль».

Отмечается, что в Орловской области за последние пару лет сдвиг в сторону положительной динамики все-таки есть.

- Ликвидировано много свалок, приведены в соответствие с экологическими нормами объекты, даже закрыта та самая свалка на улице Итальянской. Мы считаем, что в этом есть и наша заслуга. И при этом кому-то можно все, а кто-то задыхается от проверок, - говорит Андрей Нагибин о мусороперерабатывающем заводе, который после вступления в силу нового законодательства в сфере обращения с отходами принимает практически все отходы Орла.

Директор предприятия Юрий Парахин и сам неоднократно сетовал на массу проверок. Общественники обратились и к природоохранной прокуратуре области, однако интервью на камеру с главой ведомства не состоялось – вопросы нужно было согласовать заранее.

- Организация пристально следит за ситуацией в Орловской области. Мы намерены добиться справедливости в сфере переработки мусора, - сообщили «КП» в ОО «Зеленый патруль».

Мы следим за развитием событий.

Расследование Зелёного патруля Орловская область. Сюжет №3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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