«Зеленый патруль» выпустил новое расследование об орловских свалках

Орловская область снова попала в поле зрения общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». В этот раз активисты рассказали об огромной мусорке, находящейся в паре десятков километров от областного центра: свалке в поселке Нарышкино.

Орловщине в круг внимания «Зеленого патруля» попадать не в первой: это уже третье расследование борцов за экологию о регионе. Общественники ранее рассказывали о так называемом «полигоне ТБО» на Итальянской улице областной столицы и проблемах мусороперерабатывающего завода. Теперь речь зашла о другой болевой точке.

По словам местных жителей, свалке в Нарышкино не меньше двух лет. Люди жалуются на неприятный запах с мусорки, который ощущается даже в морозное время года. Ведь расположена свалка в непосредственной близости от жилого сектора.

Фото: скриншот канала youtube "Зеленый патруль"

- Как стало известно, расположение этой свалки незаконно – вокруг объекта отсутствует санитарно-защитная зона. Кроме того площадка временного хранения здесь превратилась в постоянные залежи уже прошедших сортировку отходов, - рассказал Андрей Нагибин, руководитель организации «Зеленый патруль».

Отмечается, что в Орловской области за последние пару лет сдвиг в сторону положительной динамики все-таки есть.

- Ликвидировано много свалок, приведены в соответствие с экологическими нормами объекты, даже закрыта та самая свалка на улице Итальянской. Мы считаем, что в этом есть и наша заслуга. И при этом кому-то можно все, а кто-то задыхается от проверок, - говорит Андрей Нагибин о мусороперерабатывающем заводе, который после вступления в силу нового законодательства в сфере обращения с отходами принимает практически все отходы Орла.

Директор предприятия Юрий Парахин и сам неоднократно сетовал на массу проверок. Общественники обратились и к природоохранной прокуратуре области, однако интервью на камеру с главой ведомства не состоялось – вопросы нужно было согласовать заранее.

- Организация пристально следит за ситуацией в Орловской области. Мы намерены добиться справедливости в сфере переработки мусора, - сообщили «КП» в ОО «Зеленый патруль».

Мы следим за развитием событий.