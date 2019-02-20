«Орелмасло»: что стало с запахом?

С тех пор многие орловские СМИ пристально следят за ситуацией, регулярно опрашивают жителей окрестных домов, не мешает ли им запах. Несмотря на то, что с момента запуска воздухоочистительного оборудования прошло несколько лет, корреспонденты все равно держат руку на пульсе. И в начале наступившего года орловские журналисты посчитали, что было бы не лишним снова вернуться к теме, которая в свое время вызывала большой интерес граждан.

История вопроса

Для начала напомним, как возник вопрос и каким образом разворачивались события. В 2014 году жители домов, расположенных по соседству с заводом, начали обращаться с жалобами в различные инстанции.

Руководство предприятия отреагировало тем, что установило современную систему очистки воздуха «Аэрокс Инжектор».

Конечно, это произошло не сразу: было необходимо изучить мировой и российский опыт в области нейтрализации запахов от промышленных предприятий, чтобы найти оптимальное решение. Ситуация осложнялась тем, что в нашей стране отсутствуют какие-либо регламенты и нормативы по уровню запаха, образующегося при производстве растительного масла. Так что специалистам предприятия совместно с голландской компанией Aerox B.V. (поставщик системы «Аэрокс») пришлось тщательно подбирать подходящий вариант.

Что удалось сделать

Итогом проведенной работы стало снижение уровня запаха на 89%, что было подтверждено результатами экспертизы, которую провела независимая лаборатория. Оборудование обошлось заводу в сумму около

30 млн рублей, затраты на его обслуживание составляют более 3,5 млн рублей. Речь идет о замене фильтрационного модуля, которую производят специалисты Aerox B.V. один раз в два года.

Чтобы не быть голословными, в «Орелмасло» не раз проводили экскурсии, демонстрировали систему и досконально рассказывали о ней орловским СМИ. Журналисты в свою очередь проводили опросы жителей близлежащих домов. И многие орловцы отмечали улучшение ситуации, некоторые говорили, что вовсе перестали ощущать посторонние запахи, и даже интересовались в ответ: «А не закрыли ли завод?» Другие говорили, что уровень запаха снизился, но иногда все равно «жженые семечки» возвращаются. Однако в целом отзывы были положительные.

Мнения жителей

И сейчас вполне можно оценить надежность системы «Аэрокс». Лучше, чем жители окрестных домов, это, конечно, никто не сделает. Мы решили обратиться к гражданам, проживающим в районе автовокзала, с вопросами о том, чувствуют ли они запах семечек и как к нему относятся, и вот какие ответы получили.

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Александр Гольцов, житель дома в переулке Маслозаводской:

- Несколько лет назад мы жили на другом конце города. Но решили с женой переехать в новую квартиру. Родственники нас пугали тем, что там воздух не очень хороший из-за завода. Но нам это не казалось серьезной преградой для переезда в долгожданное собственное жилье. И мы не пожалели. Запах возникал в первое время, но совсем не сильный и не раздражающий. А в последние годы мы его вовсе не чувствуем. И родственники приезжают в гости с удовольствием, говорят, что запаха никакого нет и правильно мы переехали.

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Людмила Конова, жительница дома на Автовокзальной:

- Я здесь живу очень давно и помню всю эту историю с жалобами на запах. Не знаю кому как, а меня он никогда не раздражал, я считаю, что это все зависит от личного восприятия. И то, что завод продолжает работать, это очень хорошо. Людям есть куда устраиваться. Многие из нас пережили «лихие» 90-е, вспомните, какое жуткое было время, как закрывались предприятия, мои родители остались без работы, было очень тяжело, только благодаря деревне и продуктам со своего огорода и выжили. Так что пусть завод работает и дальше. Я слышала, что они установили очень дорогую систему очистки воздуха. Значит, есть деньги на модернизацию, значит, будут развиваться. А запах, на мой взгляд, это дело десятое.

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Наталья Савинкина, жительница дома на улице Латышских Стрелков:

- Да, несколько лет назад запах ощущался очень сильно. Причем он был не постоянный, а какими-то периодами. Видимо, это было связанно с какими-то производственными процессами. Потом было время, когда запах исчез совсем, потом он возвращался, но уже не такой сильный. Если вспоминать за последние полгода, могу точно сказать, что ничего не ощущаю. Так что в целом лично я довольна и ничего против завода не имею.

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Александр Коврижкин, житель дома на Карачевском шоссе:

- Странный вопрос про запах. Вы лучше скажите, когда можно будет купить в наших магазинах орловское масло. Оно наверняка будет подешевле, да и покачественней. Я предпочитаю покупать нашу, местную продукцию и орловское растительное масло с удовольствием бы попробовал. А запах и раньше совсем не мешал, я его и не чувствую в последнее время. Не знаю, кто это придумал про запах спрашивать, но ничего плохого в заводе не вижу.

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Александра Чайкина, жительница дома на улице Латышских Стрелков:

- Переехала в Орел недавно по работе и никакого запаха пока не ощущала. Город замечательный, столько зелени, воздух чистый, люди хорошие. Я пока только положительные моменты замечаю. Про завод слышала, поскольку интересуюсь производственной темой по специальности, но плохого ничего сказать не могу.

Работа продолжается

Тем временем на предприятии продолжают развивать экологическую программу. Ведь на нее уже затрачено немало сил и средств, так что сотрудники сами заинтересованы в надежной работе системы «Аэрокс». Для постоянного отслеживания ситуации на «Орелмасло» давно действует распоряжение, по которому любой работник вне зависимости от должности обязан немедленно докладывать руководству, если вдруг почувствует какой-либо запах. Это позволит вовремя принять меры и при необходимости решить вопросы с голландскими партнерами - компанией Aerox B.V., которая, в свою очередь, тоже заинтересована в надежной работе системы. Совместный опыт орловского завода и зарубежного партнера может стать основой для дальнейших разработок, которые позволят совершенствовать производственные процессы на предприятиях масложировой промышленности.

В том числе и по этой причине на заводе продолжают собирать мнения жителей на официальном сайте в разделе - «Общественная приемная» - orelmaslo-online.ru.

Несколько лет назад предприятие «Орелмасло» начало реализацию масштабной экологической программы, направленной на снижение уровня запаха, возникающего в процессе производства. С тех пор многие орловские СМИ пристально следят за ситуацией, регулярно опрашивают жителей окрестных домов, не мешает ли им запах. Несмотря на то, что с момента запуска воздухоочистительного оборудования прошло несколько лет, корреспонденты все равно держат руку на пульсе. И в начале наступившего года орловские журналисты посчитали, что было бы не лишним снова вернуться к теме, которая в свое время вызывала большой интерес граждан.

СПРАВКА

Специализированное социологическое агентство «Регион-57 Орел» проводит комплексные исследования в Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Брянской областях с 2009 года.

КСТАТИ

За тем, как реагируют жители на нововведения завода, следили не только орловские СМИ. После запуска воздухоочистительной установки свое исследование общественного мнения провело специализированное социологическое агентство «Регион-57 Орел». Эксперты опросили 385 орловцев, которые проживают в непосредственной близости от завода. Были выбраны люди всех возрастных категорий, за исключением детей. По правилам социологических исследований эксперты предложили респондентам ответить

на 12 вопросов, составленных так, чтобы можно было объективно оценить мнение каждого.

Итог таков: до введения в эксплуатацию воздухоочистительной системы 272 человека (73% опрошенных) ответили, что ощущали неприятный запах. Не ощущали неприятный запах ни до, ни после почти треть опрошенных.

Из тех, кто ответил, что неприятный запах был, 15% он «не мешал», 33% мешал «средне», 25% - «сильно», 27% - «очень сильно».

Что касается интенсивности запаха, то после запуска очистительной системы 94% респондентов отметили снижение уровня запаха вплоть до его полного исчезновения. И только 6% не заметили изменений.

Автор Марина Бака.