Почти 40 деревьев спилили в центре Орла
Широкое обсуждение вызвала в Орле новость о том, что на берегу реки Орлик близ Успенского собора спилено несколько десятков деревьев. Центр города, набережная, излюбленное место для прогулок горожан вдруг лишается зелени и привычного облика.
Общественники вмиг окрестили случай «экологическим преступлением». В мэрии же уверяют, что удалены были аварийные, а стало быть опасные насаждения.
Под фотоснимками с «места преступления», опубликованными в группе общественного движения «Граждане Орла» в Facebook, развернулось бурное обсуждение события.
Этих берез больше нетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
«Сложно представить, кому помешала эта березовая рощица», «может у кого-то грандиозные планы поставить здесь очередной памятник или фонтан», «посадят молодые деревья и израсходуют государственные деньги», - писали комментарии пользователи.
Ситуацию прояснили в городской администрации на сегодняшней, 27 февраля, рабочей планерке.
Всего удалено 36 деревьевФото: соцсети
- Речь идет о спиле сухостоя. Такая работа проводится ежегодно, - отметил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.
Известно, что спилом 36 деревьев занимались рабочие «Зеленстроя».
ИСТОЧНИК KP.RU
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