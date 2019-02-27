Почти 40 деревьев спилили в центре Орла

Широкое обсуждение вызвала в Орле новость о том, что на берегу реки Орлик близ Успенского собора спилено несколько десятков деревьев. Центр города, набережная, излюбленное место для прогулок горожан вдруг лишается зелени и привычного облика.

Общественники вмиг окрестили случай «экологическим преступлением». В мэрии же уверяют, что удалены были аварийные, а стало быть опасные насаждения.

Под фотоснимками с «места преступления», опубликованными в группе общественного движения «Граждане Орла» в Facebook, развернулось бурное обсуждение события.

Этих берез больше нетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Сложно представить, кому помешала эта березовая рощица», «может у кого-то грандиозные планы поставить здесь очередной памятник или фонтан», «посадят молодые деревья и израсходуют государственные деньги», - писали комментарии пользователи.

Ситуацию прояснили в городской администрации на сегодняшней, 27 февраля, рабочей планерке.

Всего удалено 36 деревьевФото: соцсети

- Речь идет о спиле сухостоя. Такая работа проводится ежегодно, - отметил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Известно, что спилом 36 деревьев занимались рабочие «Зеленстроя».