2019-02-27T12:11:33+03:00
Общество

Почти 40 деревьев спилили в центре Орла

Общественники считают – совершено экологическое преступление, власти уверяют, что удалены опасные насаждения
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Пни, оставшиеся от деревьевПни, оставшиеся от деревьевФото: соцсети
Изменить размер текста:

Широкое обсуждение вызвала в Орле новость о том, что на берегу реки Орлик близ Успенского собора спилено несколько десятков деревьев. Центр города, набережная, излюбленное место для прогулок горожан вдруг лишается зелени и привычного облика.

Общественники вмиг окрестили случай «экологическим преступлением». В мэрии же уверяют, что удалены были аварийные, а стало быть опасные насаждения.

Под фотоснимками с «места преступления», опубликованными в группе общественного движения «Граждане Орла» в Facebook, развернулось бурное обсуждение события.

Этих берез больше нет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Этих берез больше нетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Сложно представить, кому помешала эта березовая рощица», «может у кого-то грандиозные планы поставить здесь очередной памятник или фонтан», «посадят молодые деревья и израсходуют государственные деньги», - писали комментарии пользователи.

Ситуацию прояснили в городской администрации на сегодняшней, 27 февраля, рабочей планерке.

Всего удалено 36 деревьев Фото: соцсети

Всего удалено 36 деревьевФото: соцсети

- Речь идет о спиле сухостоя. Такая работа проводится ежегодно, - отметил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Известно, что спилом 36 деревьев занимались рабочие «Зеленстроя».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды
Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Орле полицейские задержали мужчину со свертком марихуаны
К 9 мая в Орле благоустроят братское кладбище жертв фашизма
Орловские музеи примут участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне
Автобус полыхал на площади Мира в Орле
Ребенок и двое подростков получили травмы в ДТП в Орле
Творческая встреча с орловским литературным объединением «Родное полесье» пройдет в «Бунинке»
В Орловской области сгорел гараж с иномаркой внутри
Жители Орла и Курска соревновались в автомногоборье
В орловской деревне при пожаре в жилом доме погиб 47-летний мужчина
На комплекс ГТО на Орловщине выделено больше миллиона рублей
В Орле микроавтобус въехал в опору моста, пострадал ребенок
Иномарка, автобус и камаз столкнулись под Орлом
Фигурантом уголовного дела стал орловец, похитив планшет у знакомой
Мастер-класс по основам дефиле пройдет в Орле
На Орловщине готовятся к пожароопасному периоду
Орловский СК проверит в каких условиях живет многодетная мать
Два светофора предложили установить активисты в Советском районе Орла
С отчетным концертом перед орловцами выступит ансамбль «Светозары»
На масленицу орловцы посоревнуются у кого чучело лучше
Большинство наркопреступлений на Орловщине происходит в областном центре
Пьяный орловец ограбил торговую точку по продаже телефонов
Андрей Клычков: Орловской области не хватает дорожной техники
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
Число орловцев, подхвативших грипп и простуду, стало снижаться
В Орле впервые пройдет конкурс чтецов духовной поэзии и прозы
Орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе на объединение разных народов
«Пепельницу» в Детском парке Орла отреставрируют
Орловских каратистов чествовали в областной администрации