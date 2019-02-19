2019-02-19T10:54:01+03:00
Общество

Центр защиты прав потребителей разъясняет

Как долго застройщик исполняет гарантийные обязательства перед дольщиком?
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Разъясняет Межрегиональная общественная организация «Центр защиты прав потребителей», которая с 1 декабря 2018 года реализует социально значимый проект «ЮРИСТ И ЭКСПЕРТ: ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОКУПАТЕЛЯМ ЖИЛЬЯ», получивший поддержку гранта Президента РФ и предусматривающий оказание бесплатной юридической и экспертной строительно-технической помощи дольщикам и покупателям квартир в новостройках:

В соответствии со статьей 7 Закона «Об участии в долевом строительстве...» стандартный гарантийный срок на многоквартирные дома, построенные по договору долевого участия, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в их состав, составляет не менее 5 лет.

Вместе с тем, гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта долевого строительства, не может составлять менее чем 3 года. В состав данного оборудования входят лифты, котельные, подстанции, мусоропроводы, пропускные системы и т.д.

В случае обнаружение строительных дефектов, участник долевого строительства вправе предъявить письменную претензию к застройщику с указанием таких дефектов. Застройщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, согласованный застройщиком с участником долевого строительства.

В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке, участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд.

В этом дольщикам готов прийти на помощь Центр защиты прав потребителей.

Обратиться в Центр можно по телефону 633-499 или по адресу г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, 2 этаж, кабинет 232.

ИСТОЧНИК KP.RU

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