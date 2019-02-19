В Орле нашли погибшим мужчину, устроившего стрельбу в баре

Инцидент, закончившийся трагически, произошел в одном из баров города Орла в минувшие выходные. В ночь с 17 на 18 февраля местный мужчина устроил стрельбу в развлекательном заведении в Железнодорожном районе города, а через несколько часов его обнаружили погибшим на окраине Орла.

Достоверный источник рассказал «КП» что в ту ночь между посетителями заведения произошла ссора. Один из них решил справиться с проблемой радикально - достал «травмат» и стал палить из него. В итоге стрелявший ранил своего оппонента, а также охранника бара. Оба получили серьезные травмы, медики оказали им необходимую помощь. Сам же дебошир скрылся. Посетители вызвали полицию.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщила «КП» Олеся Лихобабина, врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Также «КП» стало известно, что стрелок не выжил. Его тело с пулевым ранением было обнаружено на окраине города близ железной дороги, мужчина уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, выстрелил в себя он сам.

Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить правоохранителям.