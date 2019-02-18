2019-02-18T10:10:49+03:00
Общество

Российская мобильная операционная система начинает новый этап развития под брендом «Аврора»

Единственная отечественная мобильная операционная система (МОС) получила новое русскоязычное название – «Аврора» (ранее Sailfish)
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Разработкой МОС занимаются ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», которые с 2018 года входят в Группу «Ростелеком».

«Конечно же, отечественная мобильная операционная система должна иметь название на русском языке, которое легко запоминается, наполнено энергией и позитивом (изначально аврора – утренняя заря). Впереди у «Авроры» большие перспективы, она должна стать надежным цифровым помощником государства и бизнеса в решении их задач, обеспечивая дистанционную включенность чиновников и сотрудников в рабочие процессы. Особо хочу подчеркнуть, что у отечественной ОС уже два десятка партнеров, которые интегрируют в нее свои разработки. Мы открыты к сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и мобильных приложений, только вместе мы сможем сделать операционную систему по-настоящему полезной и удобной», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы – управление контактами, звонками и сообщениями, почтовый клиент, браузер, просмотр медиа, календарь, заметки, камера и галерея, часы и таймеры, диктофон, работа с документами и др.

МОС также обеспечивает функционал удаленного рабочего места – защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. Поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи. Доступны или находятся на этапе тестирования такие общекорпоративные приложения и сервисы, как навигационная система, решения для быстрой обработки и распознавания изображений, сервис для удаленного проведения совещаний и другие.

Все сервисы управления, обновлений ОС и магазин приложений могут быть развернуты внутри организации-заказчика. Компании для повышения эффективности операций могут самостоятельно дистанционно управлять устройствами, включая установку и обновление приложений, принудительную установку пароля, осуществлять контроль за передвижениями персонала, отслеживать фото и видео с места выполнения работ и так далее.

Операционная система позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика. В настоящее время апробируются такие разработки как мобильное рабочее место контролера энергосбыта, система контроля исполнения осмотров и обслуживания для энергетических компаний, мобильное рабочее место железнодорожного обходчика, мобильный платежный терминал.

В настоящее время на стадии подготовки и проведения тестирования оборудования с предустановленной МОС находятся проекты с 10 ведомствами и компаниями.

Мобильная ОС включена в единый реестр российского программного обеспечения 5 сентября 2016 года (под №1543), имеет сертификат соответствия ФСБ России АК1/КС1. ФСТЭК России выдала отечественной МОС сертификат соответствия требованиям обеспечения безопасности информации к операционным системам типа «А» шестого класса, что подтверждает самую высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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