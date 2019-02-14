Во время традиционного объезда глава администрации пообщался с жителями Северного района Орла

Во время традиционного городского объезда 13 февраля глава администрации Александр Муромский пообщался с жителями частного сектора Северного района Орла. Местные описали сити-менеджеру все насущные проблемы.

Больше всего орловцев волновали проблемы очистки пешеходных дорожек по улице Березовой и оборудования «лежачих полицейских» на пересечении с улицей Пясецкого. По обещанию главы администрации, тротуар здесь почистят в срок до 15 февраля, а вопрос об искусственных неровностях будет рассмотрен в течение года.

Фото с сайта городской администрации

В числе остальных был и вопрос по вывозу мусора. Александр Муромский предложил местным жителям самим выбрать места складирования мусора. Эти точки после согласования добавят в транспортную карту мусороперевозчиков. Орловцы обратили внимание сити-менеджера и на перенакопление контейнерной площадки на улице Волжской.

Фото с сайта городской администрации

Как пояснили в УК по сбору отходов «Зеленая Роща», эта проблема возникает из-за того, что жители частного сектора складируют на площадке не только бытовой, но и сельскохозяйственный мусор, такой как рубленные деревья и скошенная трава. Нередко сами мусоровозы не могут подъехать к контейнерам. Их ремонт Александр Муромский обещал предусмотреть в рамках программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019-2021 годах».