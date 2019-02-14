Активисты взялись за вопрос протечек крыш в домах Орла

Активисты ОНФ взяли в свои руки вопрос протечек крыш в домах Орла. Дело в том, что жалоб от местных жителей на залитие их квартир с каждым днем все больше, однако управляющие компании продолжают бездействовать даже несмотря на неоднократные штрафы и предписания, выданные на устранение проблем. С призывом принять меры общественники обратились в городскую администрацию Орла и жилинспекцию.

Так, больше всего на злободневную проблему пожаловались жители домов № 191 и № 249 «а» по улице Комсомольской, № 60 по улице Приборостроительной, № 8 по улице Полесской и № 1 в переулке Детском.

- Как только начинается выпадение осадков, в нашу квартиру на пятом этаже сразу же попадает вода. Ремонт мы сделаои только год назад. Сейчас протечки с крыши есть во всех комнатах. Из-за этого пострадали стены, потолок, пол, бытовая техника. Решить проблему с протеканием через управляющую компанию не удалось, - рассказал один из жителей дома № 8 на улице Полесской.

Течь кровли после обращения в УК не устранили и в доме № 249 по улице Комсомольской. Сигналом для управляющей компании не стали даже неоднократные штрафы. А семье одной из квартир в пятиэтажном доме № 240 и вовсе пришлось «бежать» из своего залитого жилища: электричеством пользоваться нельзя, ремонт придется делать заново. При этом на жалобы никто не реагирует.