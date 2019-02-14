Глава администрации Орла проверил, как питаются дети в школах после перехода на новое меню. Для инспекции 13 февраля Александр Муромский отправился в школу № 37.

Фото с сайта городской администрации

Директор школы отметил, что сейчас в учебном заведении больше половины школьников завтракают и обедают в столовой. Это и ученики начальной школы, льготники, а также дети, чьи родители оплачивают им еду. Горячие обеды теперь можно купить и в буфете. После введения новой системы, буфетный ассортимент расширился. Помимо мучного детки могут купить себе и суп, и второе, и салаты. Есть даже специальная еда для диабетиков.

Некоторые ребята приносят в школу обеды в ланч-боксах. В столовой ее без проблем можно разогреть. Но по словам директора, в начале года таких учеников было двое, а сейчас - ни одного.

Качество обедов в школе проверяет специальная комиссия. Она состоит как из учителей, так и родителей. Сначала группа обращает внимание на маркировку и сертификаты привозимых продуктов, затем дегустирует.

Сами же дети, обедавшие в столовой во время визита Александра Муромского, признались, что некоторые блюда стали даже вкуснее домашних.