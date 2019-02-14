2019-02-14T10:15:58+03:00
Общество

Глава администрации Орла проверил, как питаются дети в школах после перехода на новое меню

Для инспекции Александр Муромский отправился в школу № 37
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

Глава администрации Орла проверил, как питаются дети в школах после перехода на новое меню. Для инспекции 13 февраля Александр Муромский отправился в школу № 37.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Директор школы отметил, что сейчас в учебном заведении больше половины школьников завтракают и обедают в столовой. Это и ученики начальной школы, льготники, а также дети, чьи родители оплачивают им еду. Горячие обеды теперь можно купить и в буфете. После введения новой системы, буфетный ассортимент расширился. Помимо мучного детки могут купить себе и суп, и второе, и салаты. Есть даже специальная еда для диабетиков.

Некоторые ребята приносят в школу обеды в ланч-боксах. В столовой ее без проблем можно разогреть. Но по словам директора, в начале года таких учеников было двое, а сейчас - ни одного.

Качество обедов в школе проверяет специальная комиссия. Она состоит как из учителей, так и родителей. Сначала группа обращает внимание на маркировку и сертификаты привозимых продуктов, затем дегустирует.

Сами же дети, обедавшие в столовой во время визита Александра Муромского, признались, что некоторые блюда стали даже вкуснее домашних.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Если зайдет «господин» - план по выручке выполнен: честные записки продавца секс-шопа
Что покупают в интим-магазинах 79-летние пенсионеры? Кто смущается у кассы больше всего? В день влюбленных 14 февраля публикуем анонимный дневник сотрудника магазина для взрослых
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД
Почти два года в колонии проведет орловец за пьяную езду
На Орловщине могут вернуть штрафы за парковку на газонах
Завод по производству молочных продуктов появится в Орле
Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам
Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел
Четыре машины не поделили трассу под Орлом
50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат
В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»
66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью
«Самого внимательного читателя» выберут в Орле
В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником
На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек
На Орловщине объявлено штормовое предупреждение
Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке
Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе
Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов»
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу