Как в Орле отметят 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Орловцы отметят 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В этот день, 15 февраля, в Орле пройдет ряд памятных мероприятий.

10:00

Во всех монастырях и храмах Орловской епархии прозвучит 15-минутный колокольный звон по случаю 30-й годовщины вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

От стелы «Орел – город воинской славы» в это же время выдвинется шествие «Бессмертного батальона». Участники с портретами павших советских солдат пройдут по маршруту: улица Салтыкова-Щедрина – улица Пионерская – улица Лескова – Наугорское шоссе - памятник участникам локальных войн и военных конфликтов.

11:00

У памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе начнется торжественный митинг. В нем примут участие ветераны боевых действий, члены семей защитников Отечества, руководители военно-патриотических клубов, молодежь, а также все неравнодушные к этому событию орловцы.

17:00

Устены рядом с МФЦ на улице Ленина пройдет акция «Свеча Памяти». Здесь в память о погибших участниках локальных войн и вооруженных конфликтов орловцы зажгут свечи. Отдать дань памяти придут ветераны боевых действий, родственники погибших воинов, волонтеры, поисковики, представители общественных организаций и учащиеся.