2019-02-14T09:47:23+03:00
Общество

Проблему затопления двора дома № 14 по улице Силикатной в Орле обещали решить чиновники

Сам дом находится гораздо ниже соседних многоэтажек, оттуда стекается талая вода и портит фундамент
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Проблему затопления двора дома № 14 по улице Силикатной в Орле обещали решить чиновники. Эту территорию осмотрел сити-менеджер Александр Муромский на городском объезде 13 февраля.

Дело в том, что сам дом находится гораздо ниже соседних многоэтажек по улицам Раздольной и Кузнецова. Оттуда стекается талая и дождевая вода и портит фундамент и стены дома. Собственники уже несколько раз обращались в администрацию Орла по вопросам благоустройства. Последний раз они подали заявку на включение в программу «Формирование современной городской среды» летом 2018 года.

Во время объезда глава администрации поручил своим подопечным изучить документы, которые подали собственники дома. По его словам, возможность включения двора в программу ремонта в этом году будет рассмотрена. Пока решением проблемы подтопления Александр Муромский видит разъяснительную работу с управляющей компанией «Перспектива», которая ответственна за содержание этой территории и занимается вывозом снега.

- Двор должен содержаться надлежащим образом. Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, есть муниципальный контроль и жилинспекция — они помогут наладить порядок, - подчеркнул сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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