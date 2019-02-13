2019-02-13T15:05:47+03:00
Происшествия

В Орле состоится суд над местной жительницей, расчленившей своего возлюбленного

Под воздействием наркотиков девушка задушила парня, и чтобы скрыть преступление, «разобрала» его на части
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле состоится суд над местной жительницей, расчленившей своего возлюбленногоВ Орле состоится суд над местной жительницей, расчленившей своего возлюбленногоФото: Архив "КП"
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В Орле состоится суд над местной жительницей, расчленившей своего возлюбленного. Напомним, кровавое преступление 22-летняя орловчанка учинила 11 февраля минувшего года в квартире дома по улице Бурова. Под воздействием наркотиков девушка задушила своего 24-летнего парня, и чтобы скрыть преступление, «разобрала» его на части и попыталась выбросить в мусоропровод.

Орловчанку правоохранители задержали по «горячим следам». Девушка в совершенном преступлении созналась. Как стало известно тогда, в близких отношениях с убитым она состояла несколько месяцев.

По данным следствия, молодая жительница Орла страдала психиатрическим заболеванием и стояла на соответствующем учете. Тогда орловский суд постановил поместить девушку в психический стационар для проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы.

На первоначальном этапе следствия молодая жительница Орла заявила, что убила возлюбленного во время сексуальных оргий случайно. Ей было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а также в надругательствах над телом. Однако спустя 4 месяца суд счел эти статьи недостаточными для заключения орловчанки под стражу.

По решению Северного районного суда, 26 июля девушку выпустили под подпиской о невыезде. На следующий день после проведения ряда стационарных судебно-психиатрических экспертиз, жительнице Орла предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ – убийство и статьей 244 УК РФ - надругательство над телом умершего. Правоохранительные органы решали вопрос о ее заключении под стражу. На сегодняшний день расследование уголовного дела в отношении 22-летней орловчанки завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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