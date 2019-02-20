2019-02-20T15:39:02+03:00
Общество

В Орле предложили попробовать вывозить мусор «бесконтейнерным» способом

Вариант уборки отходов в мешках по графику обсудили на сегодняшнем комитете по ЖКХ
Ольга СУПОНЕВА
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Орлу нужны дополнительные контейнерные площадки?Орлу нужны дополнительные контейнерные площадки?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 20 февраля, в Орле на заседании комитета горсовета по жилищно-коммунальному хозяйству обсуждалась тема нехватки контейнерных площадок в областном центре. Речь зашла о возможности вывоза мусора в «бесконтейнерным» способом - в мешках по графику. Предложение вызвало дискуссию.

О том, что планируется расширить практику вывоза мусора по графику, депутатам сообщил Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта. Чиновник отметил, что жители частного сектора все чаще жалуются на скопление отходов.

- При сжатом финансировании такой способ позволяет не тратить дополнительные средства на организацию контейнерных площадок, - отметил Александр Филатов.

Депутатам же такой вариант не показался убедительным.

- Себестоимость вывоза мешкового мусора втрое выше контейнерного. Мы таким образом заложим жителям „бомбу замедленного действия“ в виде тарифов, - выразил свою точку зрения председатель комитета Владимир Букалов.

Поддержал коллегу и зампред горсовета Сергей Себякин. Он отметил, что городские власти должны найти возможность оборудовать дополнительные площадки с мусорными контейнерами там, где их не хватает. Свое мнение он подкрепил доводом о том, что люди могут вынести мешки раньше указанного графика и отходы по улице попросту растащат собаки.

Как итог – комитет по ЖКХ рекомендовал горадминистрации определиться с объемом финансирования для организации контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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