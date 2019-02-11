2019-02-11T11:57:16+03:00
Общество

«Ростелеком» представил основные подходы к разработке Стратегии цифровой трансформации компании

1 февраля «Ростелеком» при поддержке Минэкономразвития России, Минкомсвязи России и АНО «Цифровая экономика» выступил организатором открытого заседания НП «Клуб директоров по науке и инновациям»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В мероприятия приняли участие представители более 120 предприятий, организаций и ведомств. Участникам заседания были представлены основные положения будущей Стратегии цифровой трансформации «Ростелекома», а также продемонстрированы новые цифровые сервисы компании.

С приветствиями к участникам заседания обратились президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, исполнительный директор Клуба директоров по науке и инновациям Алексей Филимонов, директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин, заместитель директора департамента координации цифровых проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Галюжин, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков рассказал об основных подходах к разработке Стратегии цифровой трансформации компании: «В условиях падения выручки от телефонии, замедления прироста в сегментах ШПД и платного ТВ, нужно находить и выращивать новые цифровые сегменты, которые станут основой роста компании в ближайшей перспективе. В прошлом году доходы от облачных и других цифровых услуг показали рост в 1,5 раза (по данным за 9 месяцев). Стратегический анализ показывает, что основной рост бизнеса компании в ближайшие годы будут обеспечивать в основном проекты цифровизации городского хозяйства (умные города), услуги дата-центров и облачные сервисы, а также кибербезопасность, цифровое государство, анализ больших данных и искусственный интеллект, индустриальный интернет и отраслевая цифровизация».

«Планируем, что за 5 лет доля новых цифровых сервисов в выручке удвоится. Конечно, это не закрытый список, что-то новое обязательно еще появится. Также в стратегии обязательно должны быть отражены изменения в технической инфраструктуре, ИТ, HR и других внутренних процессах, необходимость создания и поддержания современной системы управления инновациями. В частности, каждый четвертый сотрудник «Ростелекома» должен быть цифровым экспертом, а на каждом пятом рабочем месте роботизация и автоматизация процессов должна превысить 80%», – добавил он.

Эксперты «Ростелекома» представили новые цифровые сервисы, как для внешнего рынка, так и для оптимизации внутренних процессов. Например, директор департамента HRM-технологий «Ростелекома» Никита Черкасенко рассказал, что чат-боты в разы сократили время на оформление заявок и других документов, а с помощью анализа данных можно прогнозировать возможность увольнения по инициативе специалиста в течение ближайших трех месяцев (с вероятностью до 74%). Директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров презентовал единую биометрическую систему и возможности ее развития в интересах различных отраслей экономики. Также были представлены облачные сервисы и решения по обеспечению защиты от различного рода киберугроз.

Клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub) – профессиональное сообщество топ-менеджеров, отвечающих в крупнейших российских компаниях за инновационное развитие, науку, цифровизацию, технологическую политику, исследования и разработки. Это площадка по обмену опытом и лучшими практиками, установлению горизонтальных связей, формулированию и отстаиванию интересов профессионалов в сфере управления инновациями и R&D. Клуб создан в 2011 году, а в 2012 году было официально зарегистрировано НП «Клуб директоров по науке и инновациям».

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сожалею, раскаялся и осознал»: прокуратура отказалась обвинять на суде школьника-хакера, который подделывал пятерки
Владимиру Жоглику грозила колония за то, что 2,5 года назад, будучи учеником 11-го класса, он взломал электронный дневник. Но суд начался с необычного заявления от гособвинения
Новости 24
Первенство ЦФО по шахматам пройдет в Орле
Под Орлом мужчина получил ожоги, пытаясь потушить грузовик
Автомобиль «Рено» горел ранним утром в Орле
«Спасибо от Сбербанка» и «РЖД» дают возможность обменивать бонусы СПАСИБО на баллы «РДЖ Бонус»
Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраля
Из-за нарушений использования печи сгорела баня в Мценске
48-летний орловец зарезал свою сожительницу
В Орле жителям частного сектора предложили определить бесконтейнерное место для сбора отходов
20-летие отпразднует Орловский городской центр культуры
Житель Мценска украл у земляка бензопилу и фонарь
На встречу с актерами в День всех влюбленных приглашает орловский театр «Свободное пространство»
Никто не пострадал на орловских дорогах в минувшие выходные
Новая рабочая неделя в Орле начнется с плюсовых температур
Полторы тысячи орловцев встали на лыжи
Юная орловчанка взяла «бронзу» на Первенстве Европы по каратэ
«От покаяния к воскресению»: в Орле работает православная выставка
Михаил Вдовин: «Я не узнал былую городскую свалку»
Ветеранов Афгана наградили в Орле юбилейными медалями
В Ливнах у женщины украли кошелек к банке
На выходных в Орле ожидается мороз до -9 градусов
Орловские спасатели устроили флешмоб
Орловцы массово жалуются на протекающие кровли
Топиарные лошади, корабль и медведи появятся в Орле весной
Орловцам расскажут как найти свой стиль в одежде