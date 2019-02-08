2019-02-08T11:08:53+03:00
Общество

В ближайшее время в Орле прочистят все ливневки

Такое поручение дал глава администрации во время объезда города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В ближайшее время в Орле прочистят все ливневкиВ ближайшее время в Орле прочистят все ливневкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 7 февраля, объезд Заводского района Орла совершил глава администрации Александр Муромский. Темы, на которые обратил внимание сити-менеджер, касались очистки дворов и ливневок от снега, ямочного ремонта и благоустройства территорий.

Осмотрев ситуацию на перекрестке улиц Колхозной и 2-й Пушкарной, где в больших объемах скапливается вода, Александр Муромский поручил ответственным чиновникам принять меры по вывозу снега со всех улиц города и обеспечить прочистку канализации.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИО УКХ Светлана Балашова, в свою очередь, отметила, что на промывку ливневых канализаций протяженностью 83 тысячи погонных метров был заключен контракт с фирмой ООО «Гидродинамика». Его сумма составила более шести миллионов рублей. Спецтехника этой организации оборудована системами отопления бака. Это позволит выполнить работы зимой. По словам чиновницы, сейчас сеть ливневой канализации прочищают на улице Автовокзальной. Там же идет ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.

- Необходимо провести инвентаризацию мест, где ливневые колодцы оказались под сугробами, создать карту уборки улиц города. Совместно с ГИБДД провести работы по информированию населения об уборке личного транспорта из дворовых территорий и межквартальных проездов, - добавил сити-менеджер.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во время объезда чиновники затронули еще одну важную тему - ямочный ремонт. По поручению главы администрации, в ближайшее время в Орле проведут обследование всех дорог, после чего будет составлен план ямочного ремонта. Реставрацией асфальта займутся подрядчики по гарантии или за средства администрации. Всего на проведение явочного ремонта в 2019 году Орлу выделили 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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