2019-02-08T10:41:25+03:00
Общество

Российский Союз строителей в гостях у ПАО «Орёлстрой»

Руководители и члены Российского Союза Строителей, приехав в Орёл на выездное заседание правления, приняли участие в утренней экскурсии по городу, организованной для гостей ведущим строительным холдингом Орловского региона ПАО «Орелстрой»
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Традиционная смена караула у сквера танкистов-героев в исполнении старшеклассников, органично перешла в возложение цветов к Вечному огню. Дань уважения защитникам города выразил Президент Российского Союза строителей Владимир Анатольевич Яковлев, склонившись перед Вечным огнем с букетом красных гвоздик.

В рамках обзорной экскурсии гости узнали об истории города, которому недавно исполнилось 450 лет, и его богатом литературном наследии. Особое внимание было уделено архитекруре города, которая на протяжении 75-ти лет формировалась руками сотрудников крупнейшей в регионе строительной компании. От экскурсовода строители из разных городов России услышали много интересных подробностей и деталей о театрах и музеях Орла, социальных, культурных и административных зданиях, которые в разные годы создавал ПАО «Орёлстрой».

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Завершающим аккордом стал объезд Зареченского микрорайона. Его улицы и дома, спроектированные в течение последнего десятилетия, являются отражением вектора развития домостроения на примере Орловского региона. Росла этажность домов, оттачивались формы, менялись схемы покраски и совершенствовались дворовые территории. Сегодня Зареченский микрорайон представляет собой современный и комфортный «мини-город», представляющий пример комплексной застройки с развитой инфраструктурой.

Экскурсия завершилась остановкой в 9-м квартале микрорайона, где гостей ждал приятный сюрприз: горячий чай с угощениями, который делегаты принимали из рук орловчанок в традиционных костюмах.

Уже в Администрации Орловской области, подводя итог заседания Правления Российского Союза строителей, Александр Рогачёв, председатель совета директоров ПАО «Орёлстрой», отметил: «От лица ПАО «Орёлстрой» благодарю всех, кто смог принять участие в заседании. Отдельно – Российской Союз Строителей – за то, что смогли уделить внимание нашему родному городу. Мы всегда открыты предложениям и новым возможностям, потому что мы, хоть и компания с 75-летней историей, но в душе – очень молодая, перспективная и растущая организация. Мы всегда стараемся привносить самые передовые технологии, с радостью перенимаем опыт коллег и разработки в нашей и смежных индустриях. Большое спасибо!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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