Глава администрации ответил на вопросы орловцев о новой системе обращения с отходами

Глава администрации ответил на вопросы орловцев касаемо новой системы обращения с отходами. Встреча Александра Муромского с жителями Орла состоялась в минувший четверг, 7 февраля, на городском объезде.

Больше всего вопросов сити-менеджеру задали жильцы домов по улице 1-ой Пушкарной. Как и многие, они жаловались на то, что не смогли дозвониться до регионального оператора «Зеленая роща» по телефону горячей линии. В самой организации объяснили, что из-за большого количества одновременных звонков сбилась автоматика.

Жители района попросили главу администрации отреагировать на ситуацию с вывозом мусора с контейнерной площадки возле дома № 15. По словам местных, сюда привозят мусор с самых дальних улиц частного сектора. В свою очередь, Александр Муромский пообещал незамедлительно среагировать и пресечь, если это снова повторится.

Еще пара вопросов сити-менеджеру касались новых тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Он ответил, что по закону на человека из многоквартирного дома полагается 78,24 рубля, для жителя индивидуального строения в городе или административном центре - 97,80 рублей и 88,02 рубля для проживающих в частном доме сельского поселения, не являющегося административным центром.

Александр Муромский также пояснил, что по всем возникшим вопросам, связанным с вывозом ТКО, жители могут обращаться на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Орла: 43-22-12, 59-51-12.

- В случае, если вы получили две квитанции за прошедший месяц, оплачивать нужно только одну. Сумма квитанции в любом случае рассчитывается на количество прописанных по конкретному адресу человек, - добавил сити-менеджер.