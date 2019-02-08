2019-02-08T09:43:01+03:00
Общество

Глава администрации ответил на вопросы орловцев о новой системе обращения с отходами

Жители Орла жаловались на невозможность дозвониться до УК и на две пришедшие квитанции на оплату
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Глава администрации ответил на вопросы орловцев о новой системе обращения с отходамиГлава администрации ответил на вопросы орловцев о новой системе обращения с отходамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Глава администрации ответил на вопросы орловцев касаемо новой системы обращения с отходами. Встреча Александра Муромского с жителями Орла состоялась в минувший четверг, 7 февраля, на городском объезде.

Больше всего вопросов сити-менеджеру задали жильцы домов по улице 1-ой Пушкарной. Как и многие, они жаловались на то, что не смогли дозвониться до регионального оператора «Зеленая роща» по телефону горячей линии. В самой организации объяснили, что из-за большого количества одновременных звонков сбилась автоматика.

Жители района попросили главу администрации отреагировать на ситуацию с вывозом мусора с контейнерной площадки возле дома № 15. По словам местных, сюда привозят мусор с самых дальних улиц частного сектора. В свою очередь, Александр Муромский пообещал незамедлительно среагировать и пресечь, если это снова повторится.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Еще пара вопросов сити-менеджеру касались новых тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Он ответил, что по закону на человека из многоквартирного дома полагается 78,24 рубля, для жителя индивидуального строения в городе или административном центре - 97,80 рублей и 88,02 рубля для проживающих в частном доме сельского поселения, не являющегося административным центром.

Александр Муромский также пояснил, что по всем возникшим вопросам, связанным с вывозом ТКО, жители могут обращаться на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Орла: 43-22-12, 59-51-12.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В случае, если вы получили две квитанции за прошедший месяц, оплачивать нужно только одну. Сумма квитанции в любом случае рассчитывается на количество прописанных по конкретному адресу человек, - добавил сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов из тюрьмы: «Я больше полугода не мог позвонить своей 80-летней маме»
Скоро год, как известный российский политолог, экономист и крупный издатель содержится под стражей. Правозащитники из ОНК Москвы навестили его в СИЗО «Лефортово»
Новости 24
Орловские школьники побывали на экскурсии в музее областного УМВД
В центре Орла ограничат движение транспорта 15 февраля
Конкурс зрительских рецензий объявил орловский театр Тургенева
Почти полторы тысячи орловских семей получили госпособия на детей в 2018-м
В Орле может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой
Строительное сообщество России обсудило в Орле перспективы и проблемы отрасли
Три года в тюрьме проведет орловец за разбойное нападение
Орловские активисты призвали властей провести ремонт в «Торговых рядах»
В Орловской области на неблагополучных по АЧС территориях все еще введены ограничения
Территории для благоустройства выберут орловцы на следующей неделе
Как предупредить пожар в частном доме рассказывают орловцам полицейские и спасатели
За три года на Орловщине так и не обеспечили землей многодетных семей
ДТП на орловской трассе учинили иномарка и фура
В 2018 году в орловских лагерях отдохнули 710 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Улицу Михалицына в Орле не поделили «Ауди» и «ВАЗ»