Орловчанке поездка в такси обошлась в 35 тысяч рублей

На днях в местный отдел полиции города Мценская Орловской области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее исчезла банковская карта, а вместе с ней и 35 тысяч рублей со счета. Все случилось в тот вечер, когда амчанка возвращалась домой на такси.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража» и занялись розыском возможного вора. На запись камеры видеонаблюдения одного из банкоматов райцентра, в котором были сняты деньги незнакомцем, попал мужчина и его автомобиль – водитель того самого такси, на котором ехала женщина.

Как оказалось, у местной жительницы не было наличных, чтобы расплатиться с водителем, и она попросила его заехать в банкомат, чтобы снять денег. При этом пассажирка назвала пин-код от своей карты. Водитель снял 5 тысяч рублей, а по приезде на конечную точку маршрута слегла перебравшая со спиртным женщина позабыла и о сдаче, и о своей карте. Водитель же воспользовался ситуацией: забрал деньги, а в другом банкомате спокойно ввел пин-код и снял еще 30 тысяч рублей.

- 42-летний водитель такси признал свою причастность к хищению. Гражданин также пояснил полицейским, что готов возместить причиненный амчанке ущерб, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь таксисту грозит ответственность по закону, сейчас он под подпиской о невыезде.

Полицейские же в который раз просят внимательнее относиться к сохранности своих банковских карт и не передавать их посторонним людям.