За спасение женщины из горящей квартиры орловский пожарный получил государственную награду

Орловский пожарный Сергей Толпекин удостоен государственной награды. Спасатель, который не раз принимал участие в ликвидации пожаров повышенной сложности, ЧС и происшествий в Орле, получил медаль «За отвагу на пожаре».

В марте 2018 года в Орле на улице Новикова загорелась квартира в многоэтажном доме. По словам соседей, внутри могли находиться люди. Двоих человек спасатели вывели. Сергей Толпекин вошел в полыхающую квартиру и при почти нулевой видимости обнаружил хозяйку без сознания. Он вынес женщину из опасной зоны и передал медикам. После чего вернулся в квартиру и продолжил тушение пожара.

- Старшина внутренней службы Сергей Толпекин в Государственной противопожарной службе с июля 2003 года. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны. На пожарах действует смело и решительно, правильно и беспрекословно выполняет команды руководителя тушения пожара, в критических ситуациях сохраняет хладнокровие, - рассказали «КП» коллеги спасателя.

За этот храбрый поступок орловского огнеборца поощрили медалью «За отвагу на пожаре». Он стал одним из первых награжденных этой медалью, ставшей в конце 2018 года, государственной наградой.