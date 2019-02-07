2019-02-07T14:31:05+03:00
Общество

За спасение женщины из горящей квартиры орловский пожарный получил государственную награду

Спасателя отметили медалью «За отвагу на пожаре»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Орловский пожарный Сергей Толпекин удостоен государственной награды. Спасатель, который не раз принимал участие в ликвидации пожаров повышенной сложности, ЧС и происшествий в Орле, получил медаль «За отвагу на пожаре».

В марте 2018 года в Орле на улице Новикова загорелась квартира в многоэтажном доме. По словам соседей, внутри могли находиться люди. Двоих человек спасатели вывели. Сергей Толпекин вошел в полыхающую квартиру и при почти нулевой видимости обнаружил хозяйку без сознания. Он вынес женщину из опасной зоны и передал медикам. После чего вернулся в квартиру и продолжил тушение пожара.

- Старшина внутренней службы Сергей Толпекин в Государственной противопожарной службе с июля 2003 года. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны. На пожарах действует смело и решительно, правильно и беспрекословно выполняет команды руководителя тушения пожара, в критических ситуациях сохраняет хладнокровие, - рассказали «КП» коллеги спасателя.

За этот храбрый поступок орловского огнеборца поощрили медалью «За отвагу на пожаре». Он стал одним из первых награжденных этой медалью, ставшей в конце 2018 года, государственной наградой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Три года в тюрьме проведет орловец за разбойное нападение
Орловские активисты призвали властей провести ремонт в «Торговых рядах»
В Орловской области на неблагополучных по АЧС территориях все еще введены ограничения
Территории для благоустройства выберут орловцы на следующей неделе
Как предупредить пожар в частном доме рассказывают орловцам полицейские и спасатели
За три года на Орловщине так и не обеспечили землей многодетных семей
ДТП на орловской трассе учинили иномарка и фура
В 2018 году в орловских лагерях отдохнули 710 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Улицу Михалицына в Орле не поделили «Ауди» и «ВАЗ»
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
Орловцев приглашают на вечерки в областной центр народного творчества
Под Орлом 3-летний ребенок пострадал при столкновении двух встречных автомобилей
Более миллиона рублей штрафами заплатили орловцы за курение в общественных местах в 2018 году
В Орле в память об окончании боевых действий в Афганистане ветеранам вручили юбилейные медали
Камеру видеонаблюдения установили на мосту «Дружба» в Орле
В выходные в Орле состоятся Чемпионат и Первенство области по боксу
Марафон «БудущееБезРака» стартовал в Орле
Группа «Ритменс» выступит для орловцев с джазовым концертом
Выставка к 30-летию вывода советских войск из Афганистана открылась в Орле
Орловец хранил дома в банках от кофе 245 граммов марихуаны
Орловских бизнесменов поблагодарили за помощь в украшении улицы Ленина
В Орле общественники предложили открыть новый маршрут общественного транспорта через улицу Михалицына
Куда в Орле обращаться для перерасчета квитанций за вывоз мусора
Транспорт охотников проверили орловские госавтоинспекторы
Жителям орловского села Старцево, в чьем доме рухнула крыша, предоставят новое жилье
Главы районов Орла отчитались об уборке снега и наледи
В Орловской области перекроют движение на участке дороги М-2 «Крым»
Микроавтобус протаранил пешеходов на трассе под Орлом
В 2018 году около 330 ДТП на Орловщине произошло на перекрестках