Орловский театр пустил гостей за кулисы

Орловский театр «Свободное пространство» приоткрыл тайны закулисья. Изнанку жизни храма Мельпомены увидели его гости на организованной сотрудниками экскурсии. «КП» тоже побывала по другую сторону сцены, чтобы узнать, как творится магия театра.

Зрительское фойе знакомо всемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, 2019-й год в России объявлен годом театра. Накануне, 13 февраля, в «Свободном пространстве» собрались маленькие и взрослые гости. Все началось, как положено, со служебного входа, которым пользуются артисты и работники театра. По коридорам, где обычный зритель не бывает, гости попали в знакомый зал, где в этом время шла подготовка к спектаклю «Капитанская дочка» - устанавливались декорации.

Взгляд с другой стороныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Прежде чем артисты выйдут к зрителю, им предстоит вечерняя репетиция. Повторят реплики, отточат умение находиться и перемещаться в театральной декорации, проверят, надежно ли все закреплено, - рассказала заместитель директора по организации зрителя Лариса Селихова.

Подготовка декораций к вечернему спектаклюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К сцене относятся не только пространство на котором находятся артисты. Это и большое пространство наверху, где закрепляется световое оборудование и декорации, карманы по бокам, пространство под сценой.

Это тоже часть сценыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Следующим пунктом стала костюмерная. Место, где хранятся туалеты артистов, используемые в постановках. Каждый костюм создается вручную по задумке художника, шьется по индивидуальным меркам. Кстати, когда спектакль перестают показывать, костюмы отправляются на хранение - многие из них получают вторую жизнь.

А здесь костюмы хранятФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Шьются костюмы тоже в театре, в пошивочном цеху. Здесь над их созданием трудятся швеи. В одном спектакле может использоваться и сотня разных костюмов, артисты могут переодеться несколько раз за постановку. Пошив производится в точности по эскизам, в соответствии с задумкой художника.

Здесь шьют костюмыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Следующий цех – бутафорский. Именно здесь рождаются декорации, реквизит. Все должно быть продумано до малейших деталей - даже еда из картона со стороны зрительного зала должна выглядеть настоящей. А хранится весь реквизит в так называемой реквизиторской.

А вот и реквизитФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Еще одна «святая святых» - грим-уборная или попросту гримерка. В этом месте происходит преображение артистов в персонажей постановки, порой грим может изменить их до неузнаваемости. Кстати, парики для образов создают постижеры. Люди этой необычной творческой профессии делают вручную «прически», бороды, усы. Профессия передается от мастера к мастеру и в последнее время довольно редка.

В одном спектакле используются десятки костюмовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Словом, все в театре взаимосвязано. Каждый человек, каждый цех работает как деталь одного механизма, ведь успех спектакля во многом зависит от целого набора разных деталей. Кстати, если вы хотите сами поближе познакомиться с закулисной жизнью «Свободного пространства», то проводятся экскурсии регулярно по предварительной записи. Принимаются только коллективные заявки (от 11 человек), предварительная запись – по электронной почте klariso@mail.ru или по тел.: 44-25-52 (доб. 202).