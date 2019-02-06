2019-02-06T09:51:54+03:00
Общество

65 храмов из разных стран примут участие в православной выставке в Орле

На площадке открытия представят ковчег с частицей мощей святого исповедника Афанасия Ковровского
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото организаторовФото организаторов
Изменить размер текста:

8 февраля по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония в Орле откроется православная выставка «От покаяния к Воскресению России». Такой проект реализуется в городе уже в пятый раз благодаря Орловской митрополии и выставочному обществу «Уральские Выставки».

- Выставка откроется молебном «На начало благого дела» в полдень. Богослужение совершат митрополит Орловский и Болховский Антоний, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий и епископ Мценский Алексий, - рассказали «КП» организаторы.

На площадке открытия представят ковчег с частицей мощей святого исповедника Афанасия Ковровского. Участие в проекте примут более 65 храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Молдовы, Казахстана, Греции и Украины.

Орловцы смогут увидеть иконы, церковную утварь, духовную литературу, православные ювелирные изделия. Гости выставки смогут здесь же приобрести натуральные масла, продукцию пчеловодства, лекарственные сборы, одежду из хлопка, льна и шерсти, мясные и рыбные деликатесы, травы и чаи. Свою продукцию привезут швейные и трикотажные фабрики.

На время работы выставки запланированы культурные мероприятия. Посетители смогут побеседовать со священниками, посмотреть фильмы о православных праздниках и посетить лекцию о святынях Орловской земли. Выступит на открытии и православная певица Наталья Куприянова.

Выставка продлится до 13 февраля.

Адрес: Дворец пионеров имени Гагарина - улица Салтыкова-Щедрина, 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль
Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года
Новости 24
Главы районов Орла отчитались об уборке снега и наледи
В Орловской области перекроют движение на участке дороги М-2 «Крым»
Микроавтобус протаранил пешеходов на трассе под Орлом
В 2018 году около 330 ДТП на Орловщине произошло на перекрестках
Двое орловцев трижды попались на торговле синтетическим наркотиком
Орловцам придется заменить банковские карты для оплаты проезда в транспорте
В Орле суд рассмотрит дело о ДТП с четырьмя погибшими
В Орловских деревнях после перебоев с подачей воды из скважины возобновили водоснабжение
В январе значительное количество ДТП с погибшими произошло на трассе «Орел-Тамбов»
Выставка к юбилею орловского историка Всеволода Апухтина открылась в «Бунинке»
После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-сироте предоставят жилье
За выходные орловцы дважды пытались совершить кражи из супермаркетов
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
17-летний подросток попал под колеса авто на улице Революции в Орле
"Двое на качелях": орловцы увидят драму о мужчине и женщине
Орловчанке подарили куртку в маршрутке с чужой банковской картой
Под Орлом фура врезалась в припаркованный Камаз
Орловцы почтят памят погибших в Афганистане шествием «Бессмертного батальона»
Фото-факт: таящие ледяные глыбы повредили в Орле несколько машин
Отремонтированные за федеральные деньги дороги на Орловщине проверит Росавтодор
Часть домов Советского района Орла остались без света из-за аварии на подстанции
Орловскую молодежь приглашают на бал
Участок трассы М2 «Крым» под Орлом перекроют до завтрашнего вечера
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью