65 храмов из разных стран примут участие в православной выставке в Орле

8 февраля по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония в Орле откроется православная выставка «От покаяния к Воскресению России». Такой проект реализуется в городе уже в пятый раз благодаря Орловской митрополии и выставочному обществу «Уральские Выставки».

- Выставка откроется молебном «На начало благого дела» в полдень. Богослужение совершат митрополит Орловский и Болховский Антоний, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий и епископ Мценский Алексий, - рассказали «КП» организаторы.

На площадке открытия представят ковчег с частицей мощей святого исповедника Афанасия Ковровского. Участие в проекте примут более 65 храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Молдовы, Казахстана, Греции и Украины.

Орловцы смогут увидеть иконы, церковную утварь, духовную литературу, православные ювелирные изделия. Гости выставки смогут здесь же приобрести натуральные масла, продукцию пчеловодства, лекарственные сборы, одежду из хлопка, льна и шерсти, мясные и рыбные деликатесы, травы и чаи. Свою продукцию привезут швейные и трикотажные фабрики.

На время работы выставки запланированы культурные мероприятия. Посетители смогут побеседовать со священниками, посмотреть фильмы о православных праздниках и посетить лекцию о святынях Орловской земли. Выступит на открытии и православная певица Наталья Куприянова.

Выставка продлится до 13 февраля.

Адрес: Дворец пионеров имени Гагарина - улица Салтыкова-Щедрина, 31.