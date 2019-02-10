2019-02-10T11:45:30+03:00
Происшествия

В Орле "гастролер" из Липецка обменял "билет банка приколов" на сбережения 90-летнего пенсионера

Орловским оперативникам удалось задержать мошенника в соседнем регионе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СупоневаФото: Ольга Супонева
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В Орле 90-летний пенсионер стал жертвой рецидивиста-мошенника. Гастролер из Липецкой области обменял «билет банка приколов» на сбережения пожилого мужчины.

Как рассказал дедушка, ставший жертвой мошенника, в его частный дом постучал незнакомец. Незваный гость сообщил, что орловцу положена социальная выплата, пенсионер не заподозрил обмана. Однако у визитера оказались только крупные «купюры», он уточнил, будет ли сдача. Так пожилой орловец отсчитал 4 с половиной тысячи рублей из своих сбережений и отдал их незнакомцу. А взамен получил так называемый «билет банка приколов» - шуточную купюру, схожую с пятитысячной.

Незваный гость был таков, а обман вскрылся только через какое-то время, когда домой вернулась дочь пенсионера. Женщина сразу обратилась в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело и занялись розыском мошенника.

- Полицейские подробно опросили жителей частного сектора, которые помогли составить фоторобот предполагаемого подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению мошенничества может быть причастен житель Липецкой области – ранее судимый 40-летний гражданин, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Орловские полицейские выехали в соседний регион, где удалось установить местонахождение гастролера. Рецидивист сознался в своей причастности к совершенному и сказал, что возместит ущерб. Сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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