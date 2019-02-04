В Орловской области ледяная глыба упала с крыши прокуратуры и покалечила женщину

В Орловской области ледяная глыба сорвалась с крыши здания прокуратуры и покалечила женщину. Сейчас пострадавшая с травмами находится в больнице, а региональный СК возбудил уголовное дело.

Все случилось в городе Мценск на улице Красноармейской. 48-летняя жительница районного центра спешила по своим делам мимо здания межрайонной прокуратуры, как вдруг с крыши на нее рухнул кусок льда. Очевидцы ЧП вызвали скорую, с места происшествия амчанку с тяжелыми травмами увезли в больницу - по словам ее близких, врачи диагностировали у бедняги черепно-мозговую травму и перелом ребер.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет своевременности очистки снежного покрова с крыши здания, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

За зиму-2019 в Орловской области, как и самом Мценске, этот случай далеко не первый. В середине января в районном центре глыба льда упала с крыши многоэтажки на 11-летнего мальчика. Ребенок выжил, но получил травмы. Раньше, 4 января в Орле под куском наледи, упавшей с балкона пятиэтажки, погибла женщина.