«Зимы не будет»: на орловской сцене состоялась премьера нового спектакля

В пятницу, 1 февраля, в орловском театре для детей и молодежи «Свободное пространство» заядлых театралов ждала долгожданная премьера спектакля «Зимы не будет» по одноименной пьесе Виктора Ольшанского.

Интрига вокруг спектакля начинается уже с театральной программки с подписью «фантасмагория для детей от 12 до 100 лет». Что ждать зрителю? Смех, горькие слезы, ироничный гротеск, драму или все-таки сказку? Пожалуй, все сразу.

Добро и зло, милосердие и предательство, отчаяние и надежда – что победит?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Зимы не будет» - это нереальная история о реальной жизни, в которой причудливо переплелись судьбы четырех бездомных кошек и одной одинокой бездомной старушки.

Очень часто первыми, а порой и единственными, безмолвными свидетелями жизни одиноких людей становятся их кошки и собаки. Но что рассказали бы они о своих хозяевах, если бы могли говорить? Знают ли они, почему взрослые дети выгоняют из дома старых родителей?

Что ждать зрителю?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Театральная сцена не дает отвести взгляд ни на минуту, а в зрительном зале раздается то заливистый смех, то тихое всхлипывание от слез. Добро и зло, милосердие и предательство, отчаяние и надежда – что победит? Сможет любовь совершить чудо?

На все эти вопросы в спектакле нет готовых ответов, а развязку каждый зритель напишет для себя сам.

Спешите купить билеты!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

Пл. Карла Маркса, 2

24 февраля и 15 марта