2019-02-07T18:02:51+03:00
Происшествия

Орловчанка хотела подключить кэшбэк, но осталась без сбережений

Мошенники «обули» женщину почти на 150 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Орловчанка лишилась сбережений, решив воспользоваться услугой кэшбэка. Лже-сотрудникам банка 66-летняя женщина отдала 146 тысяч рублей.

Все случилось на днях. Орловчанка рассказала, что ей позвонили якобы из банка и предложили подключить услугу, которая позволила бы возвращать на карту высокий процент от суммы, потраченной на покупки. Пенсионерку такое предложение заинтересовало. Она, без задней мысли, продиктовала собеседнице на том конце провода все данные карты, а также скачала и установила на компьютер рекомендованную звонившей программу. Но что-то пошло не так «услуга» не подключилась. Тогда собеседница порекомендовала завести орловчанке карту в другом банке и попробовать снова.

Она так и сделала. Под руководством звонившей орловчанка перевела со старой карты все деньги на новую. И, на этот раз, после выполнения всех рекомендаций, звонившая заверила ее, что обещанная услуга подключена. А спустя время, пенсионерка обнаружила, что сбережения с карты пропали. После этого женщина обратилась за помощью к полицейским.

- Как установили полицейские, злоумышленница убедила потерпевшую установить на компьютер программу, позволяющую получить удаленный доступ к ее устройству. Таким образом она и смогла завладеть деньгами орловчанки, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают лже-работницу банка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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