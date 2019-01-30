"Сугробы губернатора Клычкова" появились в Орле

Новый вид искусства накрыл Орел сегодняшней ночью. Для такого арта оказалась нужна всего лишь красная краска и кучи снега, выложенные у обочин дорог.

Фото из соцсетей

После полуночи 30 января многие сугробы в городе обрели свое имя. Так, случайным обладателем снежных куч стал Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Фотографии этих художеств просочились в социальные сети.

«Сугроб ждет Клычкова», «Холмы Клычкова», «Привет, Андрей!» - стали самыми популярными из «сугробной» живописи. Судя по всему, именно так орловцы протестуют против снега, который до сих пор так и не вывезен.

Но, как оказалось, есть и те, кто стал на защиту губернатора. Под опубликованными фотографиями разразилась дискуссия.

Фото из соцсетей

- Вот тут сразу видно, какой у нас народ. Злой! Противный! Непонимающий ничего! Ничего сами не могут делать, кроме как писать на сугробах, какие молодцы. А вот звонить с жалобами в управляющие компании, они не могут. Взять сами лопаты как раньше они не в состоянии, - написала одна из пользователей социальной сети.

- Да, народ наш не изменится никогда. Только и знают, что ищут виноватых, а самим взять лопаточку и возле дома-то своего убрать снежочек не про их честь. Лишь бы на губернатора наехать. Вот время и деньги у самих нашлись на покупки балончика с краской и написание "художеств", а на убоку снега для себя и других у них нет времени, - поддержали другие комментаторы.

Напомним, подобную практику орловчане успешно использовали минувшим летом, когда власти никак не могли закончить ремонт дороги по улице Васильевской. После того, как ее переименовали в «Улицу обещаний Клычкова», на этом участке появился новый асфальт. Возможно, по мнению местных жителей, такая схема сработает снова и запустит процесс уборки.

Фото из соцсетей

Отметим, что глава региона и сам критикует работу коммунальщиков. На прошлом совещании Андрей Клычков призвал ответственных чиновников усилить уборку снега в Орле.

- В городской администрации провели совещание, на котором были выработаны срочные меры по очистке улиц и дворовых территорий, увеличению количества занятой в уборке города техники. Договорились, что подключим к вывозу снега субподрядчиков. Всем управляющим компаниям направлены уведомления об обязательной уборке дворовых территорий, - написал под своей фотографией со снегоуборочной лопатой в «Инстаграм» глава региона.

Фото Андрея Клычкова из "Инстаграм"

Останутся ли сугробы на перезимовку или переедут - «КП» будет следить за развитием событий.