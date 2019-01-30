2019-01-30T12:45:29+03:00
Общество

В регионе состоялся III чемпионат WorldSkills Russia

Молодые профессионалы Орловщины блеснули талантами
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Масштабное соревнование профессионального мастерства «Молодые профессионалы» состоялось на Орловщине уже в третий раз. Сотня студентов средних профессиональных организаций, больше двухсот экспертов, оценивающих мастерство участников, 24 компетенции различных блоков профессий - все это объединил в себе региональный чемпионат WorldSkills Russia.

Соревнования проходили с 21 по 26 января. В течение нескольких дней на конкурсных площадках участники показывали свои навыки в разных профессиях: строительная сфера, промышленное производство, сфера услуг, транспорт, дизайн и творчество.

Также конкурсанты посещали экскурсии, тренинги, мастер-классы, лекции по профессиональным направлениям. Отметим, что в этом году впервые участниками стали и профессионалы возрастной категории 50+. Они посостязались в направлении «Навыки мудрых». Победителям и призерам чемпионата в 24 компетенциях вручили награды.

Теперь лучшим представителям сборной Орловской области предстоит пройти отборочные соревнования на право участия в финале национального чемпионата - он состоится в мае в городе Казани. Лучшие из лучших попадут в сборную России и будут отстаивать честь страны на состязании мирового уровня, что орловским студентам удавалось уже не раз.

Фото Вячеслав Коваленко

ИСТОЧНИК KP.RU

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