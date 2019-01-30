Общее дело объединяет

Это большое событие для учебного учреждения: обучающиеся техникума уже принимали участие в соревнованиях в прежние годы, но сделать площадку по высоким нормативам WorldSkills удалось впервые.

Идейным вдохновителем стала директор техникума - О. В. Сеферова. Полностью поддержал ее во всех начинаниях дружный педагогический коллектив. Не остались в стороне и студенты, которые в свободное от занятий время помогали по мере своих сил. Большой материальный вклад внесли: генеральный директор «Дельта-Транс Инвест»

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Ю. И. Евдокимов, предприятие Kerama Marazzi, ИП КФХ А. В. Царева.

Общими усилиями удалось отремонтировать лабораторию, провести в помещение водопровод, отопление, обеспечить доступом к интернету комнату экспертов, приобрести два камнерезных станка и расходные материалы. Прием площадки проводила руководитель Центра развития движения «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» в Орловской области Н. Автющенко, она дала положительное заключение.

Два дня будущие профессионалы в области общестроительных работ соревновались в компетенции «Кирпичная кладка». Задание выполняли по двум модулям: «треугольник» и «трехцветный рисунок на кладке».

Ребята получили бесценный опыт и возможность использовать его для дальнейшего совершенствования своих навыков. Техникуму удалось усовершенствовать материально-техническую базу и вплотную влиться в ряды образовательных учреждений, которые поддерживают движение WorldSkills. В планах коллектива Глазуновского сельскохозяйственного техникума - внедрить новую компетенцию «Агрономия».

Директор Глазуновского сельскохозяйственного техникума Оксана Викторовна Сеферова: «Выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал

в подготовке площадки. Поздравляю победителей и желаю всем дальнейших успехов!»

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