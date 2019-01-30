Активисты ОНФ: вывезенный с улиц Орла снег складировали возле жилых домов в Образцово

Жители деревни Образцово Орловского района обратились за помощью к активистам ОНФ. Они рассказали, что рядом с водоохранной зоной реки Орлик и около жилых домов по улицам Садовой и Егорьевской кто-то складирует снег. Все началось еще 29 декабря прошлого года. Оказалось, большое количество загрязненного снега туда свозили с автомобильных дорог Орла.

- Несанкционированное складирование на территории деревни Образцово вывезенного снега остановлено после нашего обращения в региональное управление Роспотребнадзора. Мы предложили провести проверку соблюдения требований санитарного законодательства при вывозе и складировании снега, - рассказали «КП» общественники.

После проверки активисты обратились в контролирующие органы. В письменном ответе администрации Образцовского сельского поселения было сказано, что администрация разрешения на складирование снега на указанной территории не давала. Также по результатам рейда закрыли съезд со стороны улицы Садовой в деревню Образцово.

За ситуацией продолжают следить представители Росприроднадзора и Роспортребнадзора. После проверок к виновным в несанкционированном вывозе будут применены санкции.